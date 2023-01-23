Как часто необходимо сдавать анализ крови

Анализ крови — доступный способ, чтобы узнать о состоянии здоровья. Разберемся, как часто это нужно и можно делать, на какие показатели обратить внимание. Сейчас существуют сотни разных возможностей для проверки состава крови, и многие из них доступны в поликлиниках. Самым распространенным является общий клинический анализ.

Общий анализ крови

Его берут из пальца. Во время исследований подсчитывают содержание клеток в образце. В крови они встречаются разных видов, большее количество составляют эритроциты, которые переносят кислород по тканям. Делается это благодаря белку — гемоглобину. Если его количество уменьшается, то у человека возникает анемия. Он испытывает усталость и постоянное недомогание.

Лейкоциты бывают нескольких видов, их предназначение – защита организма от инфекций. Когда человек заболевает, то их количество в крови возрастает. Иммунная система начинает бороться с возникшей проблемой. Но это не единственный показатель, который свидетельствует, что в организме завелись болезнетворные бактерии. Наблюдается увеличение СОЭ – скорость оседания эритроцитов.

Кровь содержит также тромбоциты, которые призваны сворачивать ее при открытых ранах, чтобы остановить кровопотери. Это происходит при повреждении стенки сосуда. Обычно их содержание стабильно в сравнении с другими клетками крови.

По анализам можно узнать многое о различных изменениях в организме. Их назначает врач в случае возникновения признаков заболевания. Плановая же проверка здоровья подразумевает сдачу крови для исследований 1-2 раза в год. Этого достаточно для контроля.

Биохимический анализ

Такой анализ крови позволяет узнать больше. В него включен целый ряд исследований для измерения содержания разных веществ в организме. Фиксированного набора показателей не существует, поэтому врач сам назначает анализ и оценивает полученные результаты. Кровь для биохимического анализа нужно сдавать натощак из локтевой вены. Он позволяет определить наличие:

печеночных ферментов АсАТ, АлАТ;

глюкозы;

общего белка крови;

холестерина;

мочевины;

креатинина;

других веществ, циркулирующих в крови.

По их изменению и объемам можно судить об обменных процессах в организме, заподозрить разные болезни и предрасположенность к ним.

Есть анализы, которые позволяют узнать гормональный фон, содержание препаратов и токсических веществ в крови, а также витаминов, микроэлементов, ферментов. Можно проверить наличие белков – они позволяют определять раковые заболевания.

Определим, какие анализы крови должны сдавать те люди, которые хотят контролировать свое здоровье.

Кровь из вены

Такой анализ является один из самых популярных и дающих достаточно информации для проведения медицинской диагностики, но он позволяет получить данные, которые актуальны здесь и сейчас. При следующем походе к врачу скорее всего придется повторно сдавать кровь для исследований.

Специалисты считают, что забор крови из вены не имеет ограничений по частоте. Сдавать ее нужно так часто, как требует необходимость. Максимум возьмут 50 мл за раз, и это не так много, чтобы человек чувствовал себя плохо. Здесь важно соблюдение условий стерильности, чтобы не было инфицирования, поэтому сдавать кровь нужно в медицинском учреждении. Если вы не хотите стоять в очередях, то вызвать специалиста для сдачи анализов на дому можно в клинике «Скороздрав». Пишите на указанный на сайте номер или заполните форму обратной связи.

Может ли пострадать вена при частом заборе крови

В амбулаторной практике обычно между анализами проходит достаточно времени, чтобы вена успела затянуться. Кроме того, при заборе используются вены разных рук. Если пациент остается в стационаре и проходит исследования или лечение, подразумевающее частый контакт с венами, то ему устанавливают катетер – тогда не приходится часто колоть вену, и все действия делаются через один прокол.

Повторный анализ крови назначается в зависимости от показателей и не имеет конкретного времени. Если проверяется холестерин, то раньше чем через три месяца после начала терапии или диеты сдавать его не имеет смысла. Ферритин, показывающий уровень железа, тоже проверяют не ранее чем через 3 месяца.

Какие анализы крови необходимо сдавать регулярно

Анализ крови дает информацию о состоянии организма. Точные данные по нему определить сложно и он не дает полной картины. Важно провести более глубокую диагностику для выявления проблемы.

Если анализы сдаются только для контроля здоровья, в молодом возрасте достаточно делать это 1 раз в год. Это должен быть не только общий, но и биохимический. Стоит проверить холестерин с липидным профилем, глюкозу, АлАТ и АсАТ, мочевину, креатинин, билирубины и т. д.

Сдавая анализы, можно узнать о состоянии крови и наличии в организме инфекций и заболеваний. Каждому человеку стоит раз в год проходить обследования.

Будьте здоровы!