Казахстан в очередной раз запретил вывоз автотранспортом бензина и ряда нефтепродуктов

Казахстан вновь решил ввести запрет на вывоз автомобильным транспортом бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов на полгода.

Соответствующий приказ министерства энергетики, заместителя премьер-министра — министра финансов, главы МВД и председателя Комитета национальной безопасности опубликован в информационно-правовой системе нормативных правовых актов «Адилет».

Уточняется, что запрет не распорстраняется на вывоз топлива в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем автотранспортных средств, авиатоплива для проведения научно-исследовательских работ по подбору присадок, квалификационных и лабораторных испытаний образцов из опытно-промышленной партии с целью постановки на промышленное производство, утверждение и/или переутверждение технологии промышленного производства авиационного топлива (топлива для реактивных двигателей), при условии согласования с уполномоченным органом в области производства нефтепродуктов и наличия договора с организацией, уполномоченной на проведение таких работ.

С 21 ноября 2021 года по 21 мая 2022 года в стране действовал запрет на вывоз бензина, дизтоплива и некоторых видов нефтепродуктов автотранспортом; позже меру продлили еще на шесть месяцев. В Минэнерго республики поясняли, что запрет должен обеспечить стабильность и устойчивость развития национальной экономики и помочь избежать нехватки нефтепродуктов на внутреннем рынке Казахстана.