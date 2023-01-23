Минобороны РФ к весне построит водовод, который соединит Ростовскую область и Донбасс

Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны РФ приступили к строительству нового водовода, который соединит Ростовскую область и Донбасс.

«Новое гидротехническое сооружение пройдет по территории Ростовской области и Донецкой народной республики до канала Северский Донец — Донбасс. Мощность водовода составит до 300 тыс. кубических метров воды в сутки», — сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Отмечается, что это уже восьмая магистраль, построенная российскими военными для обеспечения водой жителей новых территорий РФ. Ранее Минобороны РФ, в частности, построило Черновский водовод под Дебальцево, а также водоводы в Волновахе, Ровеньках и Докучаевске; была проведена линия из Ханженковского водохранилища в канал Северский Донец — Донбасс.

«Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов в составе рабочей группы совместно с заместителем руководителя Федерального казначейства РФ Эли Исаевым на вертолете совершили облет районов масштабного строительства объектов водовода на территории ДНР», — указывается в сообщении.

Уточняется, что проект предусматривает прокладку двух нитей магистрального трубопровода по 200 км каждая, строительство насосных станций, электроподстанций и накопителей воды на 10 тыс. куб. м. «На объектах водовода уже задействовано 1600 военных строителей и около 800 единиц техники. К работе привлечены крупнейшие предприятия промышленности строительных материалов», — говорится в пресс-релизе.

Завершить строительство нового водовода планируется уже весной 2023 года.