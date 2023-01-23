Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль села Краснополье в ДНР

Российские военные установили контроль над селом Краснополье в Донецкой народной республике.

Об этом сообщается в сводке Министерства обороны РФ.

«На Донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освободили населенный пункт Краснополье Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении. Уточняется, что за сутки на этом направлении уничтожено более 60 боевиков ВСУ, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50.

Ранее сегодня штаб теробороны ДНР сообщил о взятии под контроль расположенных в районе Артемовска сел Краснопольевка и Двуречье.

Также в сводке Минобороны отмечается, что в районе населенного пункта Марганец Днепропетровской области нанесен удар по установке американской РСЗО HIMARS. «В результате удара на вскрытой огневой позиции уничтожена пусковая установка американской реактивной системы залпового огня HIMARS вместе с экипажем и два автомобиля», — указывается в сообщении ведомства.

В общей сложности с начала спецоперации уничтожены 376 самолетов, 203 вертолета, 2934 БПЛА, 401 зенитный ракетный комплекс, 7607 танков и других боевых бронированных машин, 987 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3893 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8153 единицы специальной военной автомобильной техники, уточняют в Минобороны.