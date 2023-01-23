Московский рынок вторичного жилья оживился в декабре

Управление Росреестра по Москве в декабре прошлого года зарегистрировало 14 030 переходов прав собственности на основании договоров купли-продажи (мены) жилья. Это на 29,6% больше, чем в ноябре (10 829) и вдвое больше, чем в мае (7 219), но почти на треть (31,1%) меньше, чем в декабре 2021 года (20 374), сообщили в пресс-службе управления.

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«Всего в 2022 году зарегистрировано 132 637 переходов прав, что на 22,4% ниже показателя аналогичного периода 2021 года (170 939) и на 10,9% меньше, чем за 12 месяцев 2020 года (148 946)», — добавили в организации.

Руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов отметил, что декабрь «традиционно удержал звание насыщенного предновогодними сделками месяца». В целом, по его данным, вторичный рынок в столице в декабре оживился и, по сравнению с маем, когда был установлен минимальный объем сделок, вырос вдвое с 7 тыс. до 14 тыс. договоров, установив второй максимальный месячный показатель после мартовских значений, когда Росреестр оформил порядка 18 тыс. договоров.