На замену и строительство объектов ЖКХ в ближайшие два года направят 130 млрд рублей

В 2023-2024 годах на модернизацию и создание новой инфраструктуры ЖКХ в регионах на условиях софинансирования в общей сложности будет направлено 130 млрд руб.

Об этом в ходе совещания с вице-премьерами заявил глава российского кабмина Михаил Мишустин, передает пресс-служба правительства.

«Направим в текущем году 30 млрд рублей, а в следующем — еще 100 млрд на замену и строительство новых водопроводных, тепловых и канализационных сетей, также котельных и других объектов теплоснабжения, при условии обязательного софинансирования со стороны российских субъектов», — сказал премьер-министр.

Мишустин пояснил, что программа подготовлена в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина, по словам которого в каждом городе и поселке дома и квартиры граждан, а также промышленные и социальные объекты должны быть надежно обеспечены теплом и водой.

Председатель правительства отметил, что в целом строительная отрасль в России демонстрирует хорошие результаты и динамику.