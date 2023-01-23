НАТО посовещалось — и поддержало российских инвесторов

Вторую половину прошлой недели рублевые активы провели под сильным давлением геополитических рисков. Страны НАТО в пятницу на авиабазе «Рамштайн» обсуждали вопрос о передаче Украине современных танков. Но уже поздно вечером в пятницу стало известно, что конкретного решения они не приняли, а значит, риски очередной эскалации отношений России с Западом отложены. И отечественные инвесторы стали отыгрывать это сегодня утром покупкой акций.

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