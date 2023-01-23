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НАТО посовещалось — и поддержало российских инвесторов

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
23 января 2023, 12:59

Снижение геополитических рисков вызвало рост российских акций и рубля в начале новой недели. Акции «Норникеля» ушли ниже важного уровня из-за разочарования дивидендами

Коллаж: Тамара Ларина