Огурцы, помидоры и ЖКХ: ЦБ назвал виновников декабрьской инфляции

В декабре годовая инфляция замедлилась в 39 из 89 регионов РФ. Годовой рост цен на продовольственные товары за месяц снизился во всех федеральных округах, в основном за счет продуктов животного происхождения. При этом заметный вклад в повышение цен во всех федеральных округах, кроме Дальневосточного, внесло удорожание огурцов и помидоров. Также во всех округах ускорился рост стоимости услуг из-за индексации тарифов ЖКХ, сообщили в Центробанке.

Статья по теме: Ниже таргета: глава Минэкономразвития спрогнозировал резкое замедление инфляции

«Во всех макрорегионах снизился годовой темп роста цен на непродовольственные товары. Наибольший вклад внесло замедление удорожания автомобилей и моторного топлива. Годовой рост цен на услуги, напротив, ускорился во всех федеральных округах, что в ряде регионов стало причиной повышения инфляции в целом. Прежде всего это было связано с переносом индексации коммунальных тарифов с июля 2023 года на декабрь 2022 года», — отметили в ЦБ.

В среднем по России декабре 2022 года в России годовая инфляция составила 11,94% после 11,98% в ноябре. В Центральном федеральном округе за месяц она опустилась с 12,5% до 12,46%. Уменьшение годового темпа прироста цен на продовольственные товары до 9,91% после 10,79% в ЦФО регулятор связывает со снижением издержек производителей и расширением предложения отдельных видов продовольствия, а снижение прироста цен на непродовольственные товары (с 14,06% до 13,52%) — со сдержанной потребительской активностью и расширением предложения отдельных товаров.

«Наименьший уровень инфляции среди регионов ЦФО по-прежнему отмечался в Тульской области – 9,67% (в ноябре 9,08%). С целью поддержания низкого уровня цен на социально-значимые товары правительством Тульской области весной была проведена работа по снижению торговой наценки, а летом был запущен региональный проект по добровольному ограничению наценок на социально-значимые товары. В настоящее время действие проекта закончено, однако правительство региона продолжает мониторинг цен на социально-значимые товары с целью недопущения их резкого роста. Меры поддержки, оказываемые региональным производителям продовольствия, а также взаимодействие с торговыми организациями продолжают сдерживать рост цен на социально-значимые товары», — уточнил регулятор.

