Отдых в Абхазии: советы, рекомендации, секреты

Тёплое море, прозрачный воздух, высокие горы, потрясающие водопады, сосновые рощи, пальмы. Всё это создаёт атмосферу отдыха. Чтобы получить весь спектр позитивных эмоций, насладиться живописными пейзажами, познакомиться с другой культурой, увидеть местные достопримечательности, можно съездить на Черноморское побережье в Абхазию.

Для полной уверенности и спокойствия можно забронировать жильё без посредников. На сайте https://otdih-abhazia.ru/ предоставлен широкий каталог, где можно выбрать подходящие туры. Также можно выбрать подходящие отели, жилье и связаться с владельцами жилья напрямую. Там указаны их личные контакты. Бронирование делается заранее, что очень удобно. Нет необходимости искать случайных лиц на вокзале в поисках дома. Чтобы не допустить ошибку можно почитать отзывы от туристов. Их комментарии помогут сформировать полное представление.

Перед тем как отправиться в путь, не забудьте, что в выбранном месте для отдыха есть как плюсы, так и минусы. С ними обязательно нужно ознакомиться, чтобы не разочароваться от проведенных там каникул. В этой статье есть советы, которые помогут вам обрести полную картину отдыха в Абхазии. Правильно выбранные туры ознакомят вас с этой прекрасной страной. Те, кто отдыхал в такой прекрасной стране, получили не только удовольствие от посещения музеев, различных достопримечательностей, но и получили для себя полезное времяпровождение. Все туристы спешат поделиться своими впечатлениями на просторах интернета. У всех в основном масса положительных впечатлений, лишь малая часть относится скептически и против отдыха на Черноморском побережье.

Как добраться до Абхазии?

Территории Абхазии граничат с РФ.

Есть несколько вариантов:

Поездом;

Самолётом;

На автомобиле;

Если добираться до Абхазии поездом, то путь займёт около двух суток. Для экономии времени стоит отдать предпочтение самолёту. Авиабилеты можно приобрести на сайте. Также можно сразу найти готовые туры, где у вас будет запланирован весь маршрут от А до Я. Долететь можно за два с половиной часа. На автомобиле из Москвы до пункта назначения в среднем путь займет около 2 суток, как и на поезде. Но учитывайте, что остановки в пути и длительные стоянки, ночлег требуют дополнительного времени, поэтому на путь уйдет гораздо больше времени. Практически все путешественники получают приятные впечатления от этой республики.

Приезжать в Абхазию можно не только летом, но и в новогодние каникулы. У туристов будет возможность провести зимнюю неделю в красивой обстановке. Хорошим способом будет организовать поездку заранее. Для этого можно посмотреть туры с разными условиями и выбрать подходящий вариант.

Граница

Трансфер — это тип перевозки, при которой пассажира доставляют автобусом от аэропорта до отеля или наоборот.

Перед тем как отправиться в Абхазию, необходимо учитывать, что они бывают разные:

Трансфер от туроператора; Индивидуальный; Местный;

Все вышеперечисленные варианты имеют свои «подводные камни». К примеру, в первом случае, если перевозка была заказана в санатории или туристическом агентстве. Вас заверят, что интервал поездок составляет два часа, а по факту, могут собрать группу туристов с близким временем отъезда, то домой вы будете отправлены на несколько часов раньше указанного времени.

От индивидуальной тоже можно ожидать аналогичного «сюрприза».

Что касается местной, этот вариант доступный по цене. При переходе через границу возникают трудности, но несмотря на это местная перевозка считается самой надёжной.

Процесс

Пассажир договаривается на определённое время, когда его нужно будет забрать. Утром пассажир получает информацию про номер микроавтобуса или автобуса и уточняют точное время. В назначенное время проходит посадка пассажиров в микроавтобус и их доставляют в пункт назначения.

Помните, что обещать могут одно, а на деле может оказаться совершенно иначе. Это касается и помощи в погрузке багажа.

Преимущество перевозок заключается в том, что, если вы отдали предпочтение такси, то водитель довезёт вас только до границы. Трансфер же доставит до места выбранного вами отдыха.

Документы

Для пересечения границы будет достаточно российского паспорта. Виза для въезда в Абхазию не нужна. Однако, есть правила, которые необходимо соблюдать. Если с вами на отдыхе будут дети, то необходимо взять с собой свидетельство о рождении. Только оригинальный документ, так как в настоящее время заверенные нотариусом копии считаются недействительными. В случае, если вы взяли с собой несовершеннолетних родственников – нужно иметь с собой заявление с разрешением от их родителей (опекунов). Заявление должно быть заверено нотариусом. Если один из родителей не дал разрешение на вывоз ребенка из страны – пересечь границу не получится. Ситуация в мире сегодня из-за пандемии короновируса внесла свои коррективы. Будьте за границей в безопасности, приобретите страховку от невыезда. Если тесты на короновирус будут положительные, страховка покроет отмену поездки для граждан РФ. Международные водительские права в Абхазии не требуются. Для туристов никаких ограничений в передвижении по стране на своем автомобиле нет.

Денежные средства

В Абхазии в качестве валюты используют российский рубль (₽). Самое главное, необходимо заранее подготовить наличные, так как не везде можно расплатиться банковской картой. В случае необходимости обналичивать денежные средства есть местный сбербанк. Комиссия при снятии наличных составляет 100 рублей.

Что касается чаевых, как правило, они включены в счёт (7-10% от суммы, которая указана в счете).

Абхазские цены почти такие же, как и в России.

Местный менталитет

Абхазия – христианская страна, но в ней очень много мусульманских обычаев. Поэтому очень важно не упускать этот аспект, иначе можно попасть под шквал критики и недоброжелательного отношения.

Важно:

Появляться в купальнике в общественных местах не стоит; Мужчинам рекомендуется не снимать футболки при выходе с пляжа; Лучше не проявлять свои чувства на людях, держаться за руки тоже не стоит, можно нарваться на замечание от местных ортодоксальных абхазов; Не стоит проявлять негативные эмоции, демонстративно ругаться; Рекомендуем не носить мини юбки, вызывающие наряды будут восприняты как сигнал к знакомству;

Проявите уважение к чужой культуре, уважайте их обычаи. Помните про уважение к старшему поколению. Местные говорят на двух языках: родном и русском. С вами они, показывая своё уважительное отношение, будут общаться на русском.

Безопасность

Ваш отдых может омрачить пропажа вещей. В этой стране, к сожалению, недобросовестные люди среди местных жителей (НЕ ВСЕ!) занимаются кражей телефонов, фотоаппаратов, видеоаппаратуры. Не стоит брать с собой на пляж ценные вещи и денежные средства. Проявляйте максимальную внимательность при походе в общественные места: на рынке, на вокзалах, в магазинах, ресторанах, общественном транспорте. На экскурсиях тоже не стоит терять бдительность.

Старайтесь не проявлять излишнюю доброту к случайным попутчикам, избегайте выполнения просьб от незнакомых людей. Перевоз чужого багажа может доставить массу неприятностей.

Если вы выбрали частный сектор, вы можете не беспокоиться о личном пространстве. В случае, если предпочтение отдали домику поодаль моря, то придётся ежедневно добираться либо на машине, либо своим ходом.

Если вы за рулём собственного авто, то скорость на дорогах в населённых пунктах стоит сбавлять. Также не забывайте, что превышать скорость можно только на 10 км/ч вместо российских 20 км/ч.

Здоровье

К сожалению, уровень медицинского обслуживания в стране низкий. Качественную медицинскую помощь можно получить в Республиканской больнице, которая находится в городе Сухуми.

Скорую помощь можно вызвать с мобильного телефона по номеру 003; с обычного – 03.

Важно помнить про меры предосторожности. С собой на отдых крайне важно иметь аптечку с лекарствами. В море сливаются неочищенные сточные воды, это чревато возникновению желудочно-кишечных проблем.

Также, проблемы с желудком могут появиться из-за непривычной пищи. Там она острая и жирная. Не стоит пить воду из крана или открытого водоема. Контролируйте, чтобы дети не глотали морскую воду при купании.

Если у вас слабый желудок, то не покупайте пищу от частных торговцев, в том числе и алкогольные напитки.

Местная кухня достаточно жирная и острая, в жару будет затруднительно питаться такими продуктами. Это тоже чревато проблемами с кишечником. Спланируйте заранее, какое у вас будет питание на протяжении всего отдыха.

Связь и интернет

Совет: стоит отключить мобильный интернет перед тем, как приблизиться к границе во избежание минусового баланса.

Для российских карт предусмотрен международный роуминг.

В Абхазии два телефонных оператора: Аквафон и Амобайл.

У этих операторов разное покрытие. Амобайл выгоден по цене, но в горах связи он не ловит, поэтому стоит отдать предпочтение Амобайлу.

Услуга стоит недешево. Безлимитный интернет обойдется в среднем около 1200 рублей. В эту цену входит месяц разговоров, и сама сим карта.

Настроить все параметры желательно в салоне, чтобы избежать неприятных сюрпризов в виде потери связи.

В крупных городах Абхазии есть интернет – кафе, где есть возможность посидеть в социальных сетях, записать информацию на диск, почитать местные новости.

На почте есть переговорные пункты с междугородней и международной телефонной связью. Можно заказать разговор с любым городом или страной.

Что касается напряжения сети по Абхазии, то оно аналогично российским параметрам – 220В, 50Гц

Отдых в Абхазии

Туристы могут посмотреть достопримечательности в Пицунде, съехать в Гагры, посетить город Сухум, сделать фото. Перед тем как поехать на экскурсию, нужно заранее купить билеты. Рекомендуем ознакомиться с полной информацией, перед тем как выехать на экскурсию.

Путешественники могут приехать в Абхазию и в мае. Удивительно, но в Абхазии, можно не только купаться на море и оздоровляться, но и просто посмотреть на местные достопримечательности. Например, можно съездить в разные города: Гагры, Пицунду, Новый Афон.

Если выбирать активный отдых, стоит отдать предпочтение Абхазии. В Сочи времяпровождение более размеренное и пассивное. Сочи хороши для тех, кто хочет просто полежать на пляже, без каких-либо развлечений. На пляжах можно арендовать солнцезащитные зонты, шезлонги.

Когда встает вопрос, какой месяц самый щадящий в Абхазии, то это август. Летний отдых в бархатный сезон. По пути в Абхазию на автомобиле можно заехать в Адлер. Он простирается на 17 км по Черноморскому побережью. Адлер граничит с Абхазией. Для туристов нет ограничений, они приезжают практически несколько раз в году. Климатически Абхазия уникальна. Субтропический климат оставит положительные впечатления у туристов. Экскурсионные прогулки проводят не только летом. Туристы приезжают даже в зимний сезон посмотреть не только на море, но и посмотреть горный пейзаж, спуститься к озеру Рица, насладиться природой. Будет интересно послушать про местные достопримечательности от гида. В каждом пансионате Абхазии свои условия.

Квартиры, которые указаны на сайте, можно арендовать на сутки. Это хороший вариант для тех, кто проводит активный отпуск и не находится подолгу на одном месте. Если соберете друзей, то можно скинуться и арендовать комнату. Для семьи будет комфортно провести время в частном секторе. Прогулки от апартаментов до моря будут близкими, это очень комфортно. Наплыв людей на частном секторе невелик. Для любителей погулять до утра предпочтительно выбрать Новые Гагры.

Если вы ещё не отдыхали в Гечрипш, обязательно съездите туда. Уютное и тихое место не оставит никого равнодушным. Село Лздаа находится под Пицундой. Если вы выбрали этот вариант, присмотрите гостевые дома заранее.

В Сухум открылись spa салоны. Там можно получить релаксирующее расслабление.

В Абхазии множество гостиниц, где вас ожидает гостеприимство. Экскурсионные прогулки оставят после себя приятные впечатления. Что касается туризма, Абхазия двигается в этом направлении. Все виды, которые можно увидеть в Абхазии – потрясающие. На экскурсионных прогулках гид расскажет об истории местных достопримечательностей. Время можно будет провести с пользой. Не обойтись и без вкусной местной кухни. Обилие блюд и гостеприимство местного населения принесёт массу положительных впечатлений.

Для любителей старого и неизведанного очень кстати будет посетить уникальный город на юго-востоке Абхазии. Очамчира. Возраст этого города около 3 тысяч лет, он хранит богатую историю. Паломники приезжают туда посетить старинные церкви. Новый Афон тоже не оставит никого равнодушным.

В Абхазии есть галечные и песочные пляжи. Есть благоустроенные, а есть дикие. Перед тем как выбрать точку отдыха, обязательно разузнайте, не сливают ли сточные воды рядом с местом, где вы решили обосноваться.

Перед тем как поехать на галечный пляж, рекомендуем приобрести специальную обувь из пластика.

В старых Гаграх можно посмотреть много исторических достопримечательностей. Новая Гагра подойдёт для тех, кто предпочитает активное времяпровождение. Туристов ждут приятные сюрпризы, билеты на экскурсии относительно недорогие. Для туристов, которые приехали получить лечение, например подойдет пансионат Багрипш. Ещё с советских времен Абхазия считается здравницей. От сотрудников для туристов предусмотрено полноценное обслуживание.

Популярные пляжи Абхазии:

Синопский пляж расположен в шести километрах от города Сухуми. Сам пляж песчаный. Рядом есть точки общепита с различной кухней, площадки для активного отдыха. Вход в море плавный. Ехать до моря можно на такси, своём автомобиле или микроавтобусе. Старая Гагра. Пляж с крупной галькой. Инфраструктура отсутствует. Центральный пляж Сухуми обустроен полностью. Есть платные услуги. Пляж песчаный. Крупная галька отсутствует. Новая Гагра. Пляжи двух видов: песочные и с галькой. Пляжная инфраструктура развита. Золотой берег расположен в городе Гудаута. Он считается самым обустроенным пляжем. Здесь есть всё необходимое для пляжного комфортного отдыха. Новый Афон. Большинство пляжей в этом месте галечные. Вход в море плавный. Само море очень чистое. На пляже никогда нет толпы народа. Отличный вариант для отдыха всей семьей. Пригород Пицунды. Песчаные пляжи с плавным входом в море. Волны в этом месте не бушуют. Подходит для отдыха с маленькими детьми. Белые скалы в Цандрипше. Пляжи покрыты очень крупной галькой (не забываем про специальную обувь для пляжа). Море кристально чистое и прозрачное. Пляж Лздаа очень подойдет для размеренного отдыха с маленькими детьми. Стоит учитывать, что пляж временами песочный и покрытый галькой. Без специальной обуви пройти босиком будет невозможно. Камни нагреваются от высокой температуры. Купить обувь можно заранее, либо на местном рынке.

На пляжах можно увидеть заброшенные вещи из железных материалов. Старайтесь отходить подальше от них, чтобы не травмировать себя.

На пляже в аренду можно взять солнцезащитные зонты, шезлонги. Использование арендованных вещей должно быть бережным. Со стороны взрослых контроль над маленькими детьми является обязательным условием. Чаще всего недосмотр является главной проблемой.

При большом желании и правильно расставленных приоритетах, можно отправиться посмотреть пейзажи Кавказа. Для этого подготовьте необходимое количество денег.

В Афоне очень много достопримечательностей. Необязательно приезжать сюда только летом. В любое время года можно ознакомиться с местными достопримечательностями, открыть для себя много интересного. Обязательно стоит посетить местные курорты. Абхазия сохранила советские традиции. Архитектура санаториев и домов отдыха не изменилась со времен СССР.

Самая старая известная улица в Сухум - Набережная Махаджиров.

Многие считают, что отдых именно в этой прекрасной республике по уровню выше, чем в остальных местах.

Курорты Абхазии

Главный курорт Абхазии Сухуми. Здесь находится огромное количество санаториев. Уникальные источники минеральной воды, пляжная зона, длиной 20 километров. Море чистое, на пляже немного людей.

Гагра. Находится недалеко от города Сочи. Туристическая инфраструктура максимально развита.

Гудаута. Отлично подходит для семейного релакса. Здесь самый мягкий климат. Инфраструктура не сильно развита, но для отдыха есть всё необходимое. Расположение на равнине.

Пицунда. Сосны, самшиты, Пицундский реликтовый парк, целебный воздух – вот преимущества отдыха в этом месте.

Новый Афон. Место идеально для оздоровления. Курорт окружен эвкалиптовыми рощами, источники минеральной воды работают постоянно. Море там чистое и без волн.

Цандрипш. Тихое место, находится недалеко от границы. На пляже малолюдно. Отличный вариант для бюджетного семейного отдыха.

Также рассмотрите для путешествия Новый Афон. Новый Афон тоже богат достопримечательностями:

Новоафонский монастырь; Тропа грешников; Иверская гора; Анакопийская крепость; Неиссякаемый колодец; Часовня Иверской богоматери;

Совет: если вы решили поехать в Гагры, помните, что на данный момент инфраструктура оставляет желать лучшего. Гагры и Новый Афон подойдут больше для осмотра достопримечательностей.

Развлечения

Кроме пляжного и курортного отдыха, в Абхазии предлагаем провести время активно. Вас ждут очень интересные путешествия и интересное времяпровождение.

Экскурсии; Прогулки в горы; Поездки на озеро Рица и Гегский водопад; Дайвинг; Джиппинг; Рафтинг; Парапланеризм; Скалолазание; Аквапарк (находится в Гагре). Перед тем, как выбрать развлечения, обязательно узнайте, какая будет погода. Если будет дождь – экстремальные виды и походы выше в горы лучше отменить.

Примечание: нежелательно самостоятельно спускаться в пещеры, которые не входят в туристический маршрут.

Совет: можно посетить в начале сентября популярный курорт Абхазии – Пицунда. Он находится прямо на Черноморском побережье Кавказа. Бархатный сезон очень подходит для тех, кто плохо переносит жару. В июне и июле отдых идеален для любителей знойной жары. Горные пейзажи не оставят вас равнодушными.

Что можно купить в Абхазии

У каждого из нас есть обычай – привезти что-то с отдыха для друзей, родных или просто себе на память. В этой стране выбор сувениров невелик, но вы непременно найдёте то, что будет вам согревать душу в зимние вечера в память о таком прекрасном месте.

В Абхазии, как правило, продукты покупают на рынках, поэтому есть возможность поторговаться. Продавцы это дело очень любят.

Советы что можно привезти из Абхазии:

Аджика;

Мёд;

Вино (брать только в специализированных магазинах);

Чурчхела;

Сулугуни;

Орехи и фрукты;

Джезва;

Также можно присмотреть изделия из дерева.

Постскриптум