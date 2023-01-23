Песков заявил об отсутствии каких-либо условий для переговоров Москвы и Киева

Переговоры России и Украины в денный момент невозможны, так как для них нет никаких условий.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».

«Никаких условий для этих переговоров нет в настоящий момент ни де-факто, ни де-юре», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналиство о возможности начала переговоров Москвы и Киева.

«Мы слышим заявления из Киева, мы знаем юридическое обоснование невозможности ведения переговоров со стороны украинского режима, поэтому де-факто можно признать одно: никаких условий для таких переговоров нет», — отметил представитель Кремля.

Ранее в российском МИДе заявили, что лучшим вариантом контактов России и Украины в случае их возобновления были бы прямые переговоры, поскольку посредники часто преследуют собственные цели, действуя не для урегулирования конфликта, а в собственных политических и экономических интересах. Помощь в организации площадки для переговоров между РФ и Украиной предлагали, в частности, экс-премьер Италии Сильвио Берлускони, а также Ватикан.