Посольство Швеции в Москве возобновило прием заявлений на визы

«Мы рады сообщить, что прием заявлений на визу в Швецию возобновлен. Заявление можно подать в визовых центрах VFS Global», — цитирует ТАСС сообщение, размещенное на официальных страницах дипмиссии в соцсетях.

О временном прекращении приема документов посольство заявило 16 января, ссылаясь на технические причины.

Ряд стран Запада объявили о заморозке выдачи виз россиянам после начала Россией специальной военной операции на Украине. А с сентября 2022 года для граждан РФ существенно увеличились срок и стоимость оформления шенгенских виз.

