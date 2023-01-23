Западные аналитики назвали реальные цены на российскую нефть

Авторитетный аналитик не менее авторитетной аналитической компании Kpler Виктор Катона считает, что Москве удалось отбить первую атаку ценового потолка на российскую нефть, введенного 5 декабря 2022 года членами G-7 и примкнувшими к ним странами. Причем, сделать это удалось, рассказал Катона в интервью Business Insider, за счет скрытых резервов в услугах, т.е. там, на что очень рассчитывала G-7, и в первую очередь на перевозке нефти и страховании грузов. На обе эти услуги и, особенно, страхование очень рассчитывали авторы ценовых ограничений, но, похоже, в очередной раз просчитались.

«Треугольник из России, Индии и Китая очень неплохо обходится без западных танкеров и западных страховых компаний»,- раскрыл механику процесса Виктор Катона.

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Доходы от продажи российской нефти снизились значительно ниже, чем показывали расчеты экономистов перед введением потолка, считают в компании Kpler. Собственно в расчетах западные экономисты не ошиблись. Они ошиблись в том, сколько денег будет зарабатывать Москва на доставке нефти покупателям на собственных судах. На практике оказалось, что намного больше, чем при системе поставок франко-борт (FOB), при которой расходы по доставке нефти на борт судна несет продавец. Россия продает нефть азиатским странам и, в первую очередь, Индии и Китаю и перекладывает на трейдеров расходы по доставке нефти и страхованию грузов.

Первоначальные данные показывают, что нефть идет приблизительно по 38 долларов за баррель, что значительно ниже эталонной цены марки Brent. Однако реальные поступления от продажи барреля нефти в российский бюджет могут даже превышать 60 долларов, определенные странами G-7 как предельная цена (потолок) на российскую нефть, с учетом стоимости услуг.

«Это значит, что никто не знает (фактической) цены российской нефти»,- говорит Катона.

Комбинация из собственной страховки, собственной доставки и в целом своих торговых посредников, по его словам, означает в итоге, что конечная цена, которую получает Россия за свою нефть, не 38, а 60-65 долларов за баррель.

После 24 февраля 2022 год России пришлось переориентировать нефтяные потоки на азиатские страны, главным образом, Индию и Китай, поставки которым в прошлом году резко выросли.

Потолок цен, который установила "семерка", на российскую нефть, напомним, уже полтора месяца составляет 60 долларов за баррель. К тому же, Евросоюз запретил западным судам и страховым компаниям обслуживать экспорт морем той российской нефти, которая продается дороже 60 долларов за «бочку». Авторы потолков и ограничений не скрывали своих главных целей – снизить как можно сильнее доходы России от продажи нефти.

Цена франко-борт на уровне 38 долларов за баррель, объясняет Виктор Катона, учитывает только цену погрузки нефти в российском порту, но не всю цепочку транзакций между покупателем и продавцом. Например, цена при доставке нефти в Индию приблизительно на 25 долларов выше цены по системе франко-борт.

«Индийцам не нужно ничего делать,- говорит аналитик.- Им не нужно иметь дело с транспортировкой, им не нужно заниматься страхованием. В целом груз полностью обслуживают русские».

Уязвимое место ценового потолка заключается в том, что он распространяется лишь на первый шаг продажи российской нефти.