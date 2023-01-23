Российские агропредприятия в 2022 году реализовали пшеницы на 12,5% больше, чем в 2021-м

В 2022 году российскими сельхозорганизациями реализовано 45,2 млн тонн пшеницы, что на 12,5% больше, чем годом ранее (40,2 млн т).

Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Зерновых и зернобобовых культур агропромышленные организации в общей сложности в минувшем году продали 66,1 млн т, что на 7,4% больше, чем в 2021-м (61,6 млн т). Продажа кукурузы между тем упала на 95,3%, до 6,9 млн тонн, с 7,2 млн т.

Реализовано 13,2 млн тонн масличных культур — на 12,3% больше, чем год назад (11,8 млн т). Показатель по подсолнечнику вырос на 5,5%, до 7,4 млн тонн (6,99 млн т), в то время как у картофеля он сократился на 5,8%, до 2,5 млн т (2,7 млн т). Овощей в 2022 году продано 3,2 млн тонн — на 1,9% больше (3,09 млн т).

Сообщается также о росте реализации продукции сферы животноводства, за исключением крупного рогатого скота. Здесь показатель поднялся на 5,4%, до 1,132 млн т в живом весе с 1,196 млн тонн годом ранее. В частности, продано 5,2 млн т свиней, что на 6,9% больше, чем в 2021 году (4,9 млн т), 6,5 млн т птицы (рост на 4,5%, 6,2 млн т), 18,4 млн т молока (5,8%, 17,4 млн т), 33,8 млрд штук яиц (4,4%, 32,2 млрд).