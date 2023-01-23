Руководство «Норникеля» решило снизить дивиденды до $1,5 млрд

Менеджмент «Норильского никеля» планирует снизить дивиденды по итогам 2022 года до $1,5 млрд после $6,3 млрд в 2021-м.

Соответствующее решение было принято на состоявшемся 15 декабря совете директоров компании, пишет РБК со ссылкой на три источника.

Уточняется, что на заседании, где обсуждался бюджет предприятия на 2023 год, был утвержден объем капитальных вложений примерно в $4,7 млрд, что на 10% больше, чем год назад. Это означает рост инвестиций приблизительно на $430 млн. Представители других крупнейших акционеров, в том числе UC Rusal (26,39%), которая всегда выступала против сокращения дивидендов, восприняли предложение позитивно, подчеркивается в материале.

Действующая дивидендная политика предполагает выплату акционерам дивидендов на сумму не менее 30% EBITDA. Согласно прогнозу инвестбанка «Синара», EBITDA компании по итогам 2022 года сократилась c $10,5 млрд до $9,9 млрд, по прогнозу БКС — до $9 млрд. Исходя из этих данных, акционеры могли бы получить выплату в $2,7–3 млрд, указывает агентство.

До конца 2022 года вопрос дивидендов «Норникеля» решался через акционерное соглашение сроком на 10 лет, которое представители «Интерроса», UC Rusal и Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова (около 4%) подписали в декабре 2012-го. Оно предполагает, что на дивиденды должно приходиться не менее 60% показателя EBITDA при соотношении чистого долга к EBITDA ниже 1,8х. В случае, если коэффициент выше, минимальный уровень выплат составлял 30% от EBITDA, но не менее $1 млрд. Дивиденды «Норникеля» в 2021 году составили $6,3 млрд, то есть 60% EBITDA.

«Интеррос» неоднократно предлагал сократить дивиденды, с тем чтобы направлять больше средств на развитие компании. В 2020 году холдинг предложил ограничить выплаты акционерам $1 млрд, поскольку компании нужно было ликвидировать последствия аварии с разливом топлива под Норильском, однако UC Rusal выступала против.

В июле 2022 года глава «Норникеля» Владимир Потанин, которому принадлежит 37% компании, заявил, что после окончания действия акционерного соглашения «дивидендов в том объеме, к которому инвесторы привыкли за последнее время, их, конечно же, не будет ни в 2022-м, ни, предположительно, в 2023 году».

Окончательное решение по дивидендам будет принято в марте-апреле. Как отметила вице-президент по региональной политике и взаимодействию с органами власти и управления UC Rusal, член совета директоров «Норникеля» Елена Безденежных, тот факт, что бюджет компании был принят единогласно, «как минимум» говорит о том, что у ее руководства в целом есть согласие по большинству вопросов. «Совет директоров решил, что размер дивидендов будет определен после закрытия финансовой отчетности за непростой 2022 год, ориентируясь на действующую дивидендную политику компании», — уточнила Безденежных.