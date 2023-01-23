Сергей Лавров: Война России с Западом уже почти настоящая

«Когда мы говорим о том, что происходит на Украине, мы говорим о том, что это война уже не гибридная, а настоящая, которую Запад долго готовил против России, стремясь уничтожить все русское», — сказал глава МИД России Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров со своей южноафриканской коллегой Наледи Пандор. Ход рабочей поездки главы российской дипломатии в Африку освещает ТАСС.

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Лавров напомнил, что Киев принял законы, которые запрещают образование и СМИ на русском языке. «Запрещены любые культурные контакты, — подчеркнул министр. — А это все поддерживается Западом».

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства проинформировал, что Россия не наносит прицельных ударов по гражданской инфраструктуре Украины. Весь претерпеваемый ей ущерб связан с действиями Киева, который размещает вооружение и системы ПВО в жилых кварталах. Киев же при ударах специально выбирает цели так, «чтобы терроризировать гражданское население», причем делает это с ведома Запада, — отметил он.

Он также упомянул, что посреднические усилия ООН так и не поспособствовали снятию препятствий, установленных США и Европой для ограничения экспорта из России зерна и удобрений, в которых нуждаются африканские страны.

Лавров также выразил надежду, что украинская стороны через «любого посредника» прояснит, «как себе видит дальнейшее развитие событий». «Мы не отказываемся от переговоров, — напомнил министр. — Но те, кто отказывается, должны понимать: чем дольше они отказываются от переговоров, тем сложнее будет найти решение».

По словам Сергея Лаврова, подробное информирование партнеров о ситуации на Украине заняло существенную часть его переговоров с министром иностранных дел и сотрудничества ЮАР. Он высоко оценил открытую и ответственную позицию страны по украинскому вопросу. В свою очередь, Наледи Пандор заявила, что ЮАР, несмотря на давление Запада, не занимает в украинском конфликте чьей-либо стороны и выступает за мирное разрешение ситуации.

