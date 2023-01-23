Сергей Нарышкин: поставляемые Западом вооружения и боеприпасы ВСУ складируют на территориях АЭС

У Службы внешней разведки России имеются данные о том, что украинские вооруженные силы складируют предоставляемые Западом вооружения и боеприпасы на территориях атомных электростанций. Об этом сообщает пресс-бюро СВР со ссылкой на руководителя ведомства Сергея Нарышкина.

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По информации СВР, речь идет о наиболее дорогостоящих видах вооружений, запасы которых у ВСУ ограничены: это ракеты для реактивных систем залпового огня «Хаймарс», ракеты для зарубежных систем противовоздушной обороны, а также артиллерийские боеприпасы большого калибра. Как сообщает ведомство, только за последнюю неделю на Ровенскую АЭС из-за рубежа было доставлено несколько железнодорожных вагонов такого груза.

Мотивация украинских властей, по мнению СВР, очевидна. Они рассчитывают сохранить ценные боеприпасы, полагая, что из-за опасности катастрофы российские удары по ядерным объектам наноситься не будут. А в случае случайного попадания вину всегда можно будет списать на Москву. Это, — говорится в сообщении, — метод, который часто используют международные террористы.