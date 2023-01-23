Фонд Росконгресс открыл его накануне Нового года, предложив гражданам и экспертному сообществу внести свой вклад в формирование программы ПМЭФ-2023.
Праздники не повлияли на уровень активности участников платформы. Многочисленные предложения поступали даже в новогоднюю ночь.
На утро 18 января зафиксировано 520 опубликованных тем. Площадка становится все более активной в части общения участников. За неделю после праздников скорость публикации комментариев увеличивалась каждый день. На сегодня опубликовано 1465 комментариев. Из них 921 комментарий непосредственно к темам и 544 ответа на них.
С момента открытия площадки к работе присоединилось 868 человек. Из них 349 участников с форума «Сильные идеи для нового времени»-2022 и 279 участников, которые с нами еще с форума 2020 года.
Зарегистрировано 240 новых участников. Авторами тем стали 277 человек.
Темы определяются в рамках восьми направлений. Это новые идеи для российской экономики в условиях санкций, укрепление технологического суверенитета страны, формирование нового мирового порядка, новая глобальная финансовая модель, социально-экономическое развитие, цифровизация и новейшие технологии, мировая торговля и логистика нового времени, а также собственные предложения граждан.
Анализ комментариев и настроений говорит о том, что на площадке объединяются активные участники форума «Сильные идеи для нового времени». Восстанавливаются старые связи, очевидно, что людям не хватало общения между мероприятиями.
Принимающие участие в сборе тем с особым волнением ждут ПМЭФ-2023, сказывается общая ситуация в стране и причастность к процессу. По сути, участники уже проводят свой маленький ПМЭФ-2023 в комментариях.
Сбор тем продлится до 15 февраля. По итогам обсуждения авторы наиболее востребованных из них получат приглашение на ПМЭФ-2023.
Организаторы надеются на появление на платформе новых участников.
Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор общероссийских, международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, молодежных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, создан в соответствии с решением Президента Российской Федерации.
Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.
Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (asi.ru) создана распоряжением Правительства России от 11 августа 2011 года. Наблюдательный совет АСИ возглавляет Президент России Владимир Путин.
Агентство поддерживает проекты, направленные на системные изменения в сфере улучшения делового климата и поддержки инноваций, образования и подготовки кадров, здравоохранения и социального обслуживания, регионального и городского развития.
Среди ключевых инициатив АСИ – Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах, платформа для обмена лучшими практиками «Смартека», программа «100 городских лидеров», модель повышения инновационной открытости крупных компаний и платформа Национальной технологической инициативы.