Telegram вышел на первое место по активности пользователей в 2022 году

Мессенджер Telegram занял первое место по активности пользователей в 2022 году, впервые обогнав по объему трафика WhatsApp (принадлежит признанной в РФ экстремистской корпорации Meta).

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на операторов «большой четверки», объем пользовательского трафика у Telegram к началу 2023 года составил 60-80% от общего объема среди мессенджеров. В «Вымпелкоме» (бренд «Билайн») отметили, что объем трафика мессенджера продолжает расти, в то время как у WhatsApp в России показатель почти не изменился.

Представитель «Мегафона» уточнил, что Telegram сохраняет лидерство с марта 2022 года.

В МТС между тем рассказали, что по числу пользователей в России WhatsApp по-прежнему является первым, а за Telegram остается второе место. Тем не менее, пишет издание, ситуация в текущем году может измениться и по этому показателю. В Tele2 подчеркнули, что именно Telegram является самым быстрорастущим мессенджером: по данным оператора — за год его аудитория среди абонентов этого оператора увеличилась в полтора раза.

Согласно статистике Mediascope, к началу января по сравнению с прошлогодними показателями аудитория мессенджера выросла с 25,5 млн до 48,8 млн пользователей в сутки. Таким образом, на данный момент аудитория Telegram в России составляет примерно 40% от всех интернет-пользователей в стране, указывает издание.