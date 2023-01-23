ЦБ предписал МФО проверять личность заемщиков по трем параметрам

Сотрудники микрофинансовых организаций (МФО) при оформлении онлайн-микрозаймов будут обязаны проверять личность заемщика как минимум по трем из десяти определенных Центробанком параметрам. Это позволит предотвратить мошенничество при получении микрозаймов с использованием чужих персональных данных. Перечень способов проверки клиента Банк России опубликовал в новой редакции базового стандарта совершения МФО операций на финансовом рынке.

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«В частности, рекомендуется убедиться в действительности паспорта потенциального заемщика, подлинности его фотографии в документе, сведений о кредитной истории, а также в том, что именно он, а не мошенники использует указанные в заявлении счет и номер телефона. Всего в документе предлагается 10 способов проверки. МФО будут обязаны использовать как минимум три из них», — пояснили в пресс-службе ЦБ.

Новые требования вводятся и в вопросах взаимодействия МФО со своими агентами. В частности, только МФО будут вправе принимать решение о выдаче займов и выдавать их.

Утвержденный Банком России стандарт вступит в силу через три месяца. Его соблюдение будут контролировать саморегулируемые организации (СРО), а регулятор, в свою очередь, проконтролирует СРО.

