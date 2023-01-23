Падение цен на сжиженный газ грозит неприятными последствиями

Глава американской нефтегазовой сланцевой компании Chesapeake Energy Ник Дельоссо бьет тревогу по поводу 50-процентного снижения цен на газ менее чем за месяц из-за аномально теплой погоды, стоящей по обе стороны от Атлантики. Он боится, пишет Business Insider, не только снижения доходов из-за падения цены на продукцию своей компании, но и более серьезных последствий низких цен. И в первую очередь – повторения печальных событий конца 2014 года, когда в схожей ситуации только для нефти разорилось немало нефтяных сланцевых компаний.

Цены на газ в США упали с 7 до 3,22 доллара за миллион британских термических единиц (МБТЕ). Еще больше впечатляет декабрьско-январский обвал по сравнению с пиком в середине августа прошлого года, когда МБТЕ стоил 10,03 доллара. Снижение цены за четыре месяца составило 68%.

Статья по теме: Что-то явно не договаривают о важнейшем американском СПГ-терминале, откуда газ шел в Европу

В Европе произошло приблизительно такой же обвал цен на газ на 50%. Кстати, августовский скачок цен объясняется необходимостью для европейцев наполнять подземные газовые хранилища к зиме. Сейчас же, когда из-за теплой погоды на отопление уходит меньше газа, потребление и спрос на него падают и при высоком предложении это приводит к падению цен. Для приостановки дальнейшего падения цен Ник Дельоссо призывает коллег пересмотреть планы по росту и снизить добычу, чтобы сбалансировать спрос и предложение. По его мнению, цены на газ являются четким сигналом индустрии, что добыча газа должна снизиться.

«В краткосрочной перспективе в росте добычи газа нет необходимости,- уверен он.- Мы думаем, что отрасль должна признать это (опасность) и сократить в краткосрочной перспективе рост».

Chesapeake может в ближайшем будущем начать выкупать акции, считает аналитик Bank of America (BofA) Дуг Леггит, потому что именно такой была тактика, которой придерживались нефтяные компании после обвала цен на нефть в конце 2014 года.

Chesapeake недавно продала сланцевое месторождение на юге Техаса Wildfire Energy за 1,4 млрд долларов и планирует использовать эти деньги для расчетов с кредиторами. В BofA считают, что возврат долгов поможет увеличить дивиденды для акционеров.

После начала сланцевой лихорадки в США в середине нулевых очень многие энергетические компании покупали сланцевые активы и качали из них максимальные объемы нефти. Однако после отказа ОПЕК в 2014 году сокращать собственную добычу, чтобы компенсировать стремительный рост добычи сланцевой нефти, цены резко упали и 6 следующих лет в отрасли господствовал медвежий нефтяной рынок, который крайне негативно отразился на доходах и финансовом положении нефтяных компаний.

Сейчас нефтяников компании больше заботит рост не добычи, а дивидендов. Сейчас они не вкладывают средства в рост добычи, а отправляют их на дивиденды и выкуп акций.

Снижение добычи поможет Chesapeake и остальным газовым компаниям безболезненнее преодолеть нынешнее падение цен на газ. Для того, чтобы выйти из него с минимальными потерями, необходимо уделять больше внимания не производству, а прибыли. Помочь в этом газовикам, конечно, может и похолодание.