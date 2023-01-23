ЦИК РФ начал прием предложений по кандидатурам в избиркомы Запорожской и Херсонской областей

В Центризбиркоме РФ объявили о начале приема предложений по кандидатурам в первые составы избирательных комиссий Запорожской и Херсонской областей.

Об этом сообщается в Telegram-канале ЦИК.

«Начался прием предложений по кандидатурам в первые составы избирательной комиссии Запорожской области; избирательной комиссии Херсонской области», — говорится в сообщении.

Уточняется, что предложения будут приниматься до 21 февраля 2023 года; своих кандидатов могут предлагать политические партии и прочие общественные объединения, а также Центризбирком.