Один из богатейших людей России Алишер Усманов заявил о выходе на пенсию и отходе от активной деятельности

Предприниматель Алишер Усманов написал заявление с просьбой освободить его от членства в Бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей.

Об этом пишет, в частности, РБК.

Поясняется, что миллиардер принял решение «в связи с выходом на пенсию и отходом от активной деятельности».

Заявление Усманова о его выходе из правления РСПП рассмотрят 25 января.

Алишер Усманов — основатель и крупнейший акционер группы USM, в которую входят компании «Металлоинвест», «Удоканская медь» и «Мегафон». Предприниматель занимает вторую строчку в списке богатейших российских миллиардеров по версии Forbes, его состояние оценивается в $11,5 млрд. Бизнесмен находится под санкциями Евросоюза, США, Канады, Великобритании и Японии.