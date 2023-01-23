В кабинете Александра Лукашенко вместо компьютера Apple появился «Горизонт» белорусского производства

В кабинете президента Белоруссии Александра Лукашенко взамен компьютера Apple установлен компьютер с логотипом "Горизонт" (Horizont), выпущенный одним из белорусских заводов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на близкий к пресс-службе президента Telegram-канал «Пул Первого».

Ранее, отмечает агентство, в ходе посещения выставки «Беларусь интеллектуальная» глава государства анонсировал, что в его кабинете американскую технику сменит отечественный компьютер. Такое предложение поступило от одного из блогеров, который в своем обращении к президенту заметил, что подобную инициативу оценили бы и белорусы, и за рубежом.

Изготовить монитор и системный блок поручили заводу «Горизонт» (г. Минск). Ранее этот крупный производитель потребительской электроники начал массовое производство первых белорусских ноутбуков модели H-book MAK4.