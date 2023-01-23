В РФ появится пассажирский электропоезд полностью российского производства

«Синара — транспортные машины» (СТМ, в составе группы компаний «Синара») планирует выпустить совершенно новый пассажирский поезд с полностью российскими комплектующими в различных модификациях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию от компании.

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«Мы готовились последние годы для производства полностью российского поезда, и сейчас ведем именно эту работу. СТМ готовы полностью перейти на производство отечественных электропоездов после получения необходимых сертификатов», — сообщили агентству.

Производство будет налажено на базе завода «Уральские локомотивы» (г. Верхняя Пышма). Созданный в 2010 году как совместное предприятие СТМ и немецкого концерна Siemens, завод выпускает пассажирские электропоезда ЭС1П, ЭС2Г и ЭС2ГП (общее коммерческое название «Ласточка»), разработанные на немецкой платформе Desiro.

В мае 2022 года Siemens заявила о выходе из совместного предприятия и завершении бизнеса в России. Завод продолжил выпуск «Ласточек» в прежних модификациях, однако

из-за дефицита импортных комплектующих в связи с наложенными на Россию санкционными ограничениями начал проработку вопроса о переходе на комплектующие российского производства. В настоящее время локализация «Ласточек» составляет до 90%, сообщает агентство.

СТМ пока не раскрывает технические подробности новой модификации электропоездов и то, будут ли они носить название «Ласточка». «Вероятно, как-то иначе будут называться», — предположили в компании.