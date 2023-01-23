В России могут ввести уголовное наказание за торговлю контрафактными сигаретами — РБК

Министерство финансов России предлагает ввести уголовную ответственность за выпуск и продажу табачных изделий и никотинсодержащей продукции без соответствующей лицензии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на имеющиеся в распоряжении издания документы.

Статья по теме: Госдума внепланово повысила акцизы на сигареты, табак и жидкость для вейпов

Соответствующие проекты законов были внесены Минфином на рассмотрение правительственной комиссии. Предлагаемые изменения в уголовный, уголовно-процессуальный кодексы и кодекс об административных правонарушениях направлены на введение госрегулирования производства и оборота табачной продукции и сырья для ее производства. В качестве модели министерство предлагает использовать уже налаженную систему государственного регулирования и контроля рынка алкоголя.

В пояснительной документации к законопроектам указано, что вводимые меры обусловлены ростом доли теневого сектора на рынке табачной продукции. По данным ведомства, объем контрафакта возрос с 1,5% в 2016 году до 10,7% в 2021 году. Уровень смертности от курения в масштабах страны эксперты Минфина оценивают в 266,5 человек в год.

Согласно проекту, «производство, закупка, хранение, поставка <… > табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства» без соответствующей лицензии в случаях, когда она необходима, будут наказываться штрафами от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, а также принудительными работами на такой же срок.

Авторы инициативы считают, что ее введение позволит поэтапно снизить долю рынка контрафактной продукции до 5% к 2028 году и увеличить доходы бюджета.