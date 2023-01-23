В Великобритании подготовят к запуску угольные электростанции

Оператор национальной энергосистемы Великобритании National Grid поручил подготовить к возможному запуску во вторник блок угольных электростанций. Он включает три резервных станции, работающих «по зимнему контракту» на случай непредвиденных обстоятельств. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на Twitter-аккаунт оператора.

Статья по теме: Великобритания: опять уголь

Кроме того, сообщает National Grid, во вторник вечером может быть активирована услуга Demand Flexibility Service, предусматривающая стимулирующие выплаты пользователям за снижение энергопотребления в часы пиковой нагрузки. Энергокомпания предполагает выплачивать до шести фунтов за сэкономленный киловатт-час.

Опубликованное сообщение не означает, что угольные электростанции обязательно будут запущены, отмечает National Grid.