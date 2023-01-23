Владимир Ефимов: Москва предоставила в аренду 89 участков под крупные инвестпроекты в 2022 году

Власти Москвы в 2022 году предоставили инвесторам 168 га земли под реализацию масштабных инвестиционных проектов (МаИП). По 89 договорам аренды эти территории выделили для строительства заводов, спортивных и социальных объектов, сообщил 23 января заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Площадь территорий для застройки превышает 168 га. Срок аренды составляет 5 лет, за это время инвесторы возведут 20 школ и детских садов, 8 спорткомплексов, а также промышленные предприятия, многофункциональные центры (МФЦ), объекты транспортной и инженерной инфраструктуры», — сказал Владимир Ефимов.

Напомним, с 2016 года мэрия столицы выделяет земли для МаИП целевым назначением, без торгов. Таким образом власти стимулируют строительство объектов, нужных городу. В том числе, на территории Нижних Мневников появится спортивный комплекс, где откроют международную хоккейную академию им. Александра Овечкина.

Больше всего земли в прошлом году в столицы выделили под будущие МФЦ: 25 га, уточнил министр правительства столицы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. Для строительства школ и детских садов предусмотрено 23 га, спортивных комплексов — 12 га. И примерно 11 га земли выделено для транспортных проектов. Остальные территории предоставлены для создания инженерной инфраструктуры, медицинских, культурных и других объектов», – добавил он.

Добавим, с марта 2022 года стоимость аренды земельных участков для МаИПов снижена до 1 рубля в год. Таких договоров в прошлом году заключили уже 13, сказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. «Благодаря реализации этих проектов в городе появятся предприятия по производству различного оборудования, мебели, строительных материалов, упаковки и продуктов питания. На будущие объекты смогут трудоустроиться более трех тысяч человек», — уточнил он. Например, в Зеленограде построят крупный промышленный кластер, который будет выпускать, в том числе, строительные материалы, резюмировал глава департамента.