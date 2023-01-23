Володин сообщил о росте товарооборота между Россией и Ираном на 15% в 2022 году

Товарооборот между Россией и Ираном в минувшем году увеличился на 15% и составил $4,6 млрд.

Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает ТАСС. По его словам, сотрудничество двух стран охватывает практически все сферы.

«В условиях санкционного давления на наши страны крайне важно наращивать экономический потенциал. В 2022 году товарооборот между странами увеличился почти на 15 процентов и составил 4,6 млрд долларов», — заявил спикер во время третьего заседания комиссии по парламентскому сотрудничеству между Госдумой и парламентом Ирана.

Володин указал на серьезный потенциал в осуществлении совместных масштабных инфраструктурных проектов, а также на расширение взаимодействия Евразийского экономического Союза с Ираном.

Председатель Госдумы уточнил, что речь идет о планах по заключению платформенного соглашения о зоне свободной торговли взамен временного соглашения. «Это особенно актуально в контексте реализации нашими странами проекта по созданию международного транспортного коридора "Север-Юг», — отметил Володин.

Также спикер рассказал о завершении подготовки «нового базового межгосударственного договора и ряда профильных соглашений, которые предусматривают развитие сотрудничества, в том числе, в таких сферах, как торговля, транспорт, логистика, энергетика, сельское хозяйство, банковское, инвестиционное и таможенное регулирование». Володин подчеркнул, что договоренности охватывают «практически все сферы» и являются беспрецедентными в контексте отношений двух стран.

Как пишет пресс-служба Госдумы, в том числе завершается работа по совместному применению национальных платежных систем «Мир» и «Шетаб».

Делегация Госдумы под председательством Вячеслава Володина находится в Иране с официальным визитом, уже состоялась встреча российских депутатов с коллегами из Собрания Исламского Совета Ирана и его спикером Мохаммадом Багером Галибафом.