ЕС готовится ужесточить санкции против российских беспилотников — Bloomberg

Европейский союз готовится принять очередной пакет санкций против России «где-то к первой годовщине конфликта», — сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информацию Bloomberg.

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По данным агентства, в новый набор ограничений войдут санкции против российской отрасли производства беспилотных летательных аппаратов и товаров двойного назначения, которые используются, в том числе, в оборонке. Кроме того, ограничения затронут банки и медиаструктуры.

Помимо российских юридических лиц новый пакет мер затронет и Белоруссию. В вину этой стране ставится «ее роль в постоянной поддержке России».

Девятый пакет санкций был согласован странами ЕС в середине декабря 2022 года.