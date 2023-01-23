Заммэра Ефимов: участок в Зюзино на юго-западе Москвы застроят для программы реновации

Участок вдоль Азовской улицы в районе Зюзино на юго-западе Москвы реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). На участке площадью 0,4 га построят жилье для программы реновации для жителей близлежащих районов. Об этом сообщил 23 января заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов со ссылкой на проект решения , опубликованный на сайте правительства Москвы.

«Неэффективно используемый участок площадью 0,4 га расположен вдоль Азовской улицы, недалеко от Старобалаклавской улицы и Черноморского бульвара. В рамках комплексного развития на этой территории построят современное комфортабельное жилье, которое будет передано под заселение по программе реновации», – сказал Владимир Ефимов. По его оценке, объем инвестиций в этот проект составит примерно 1,5 млрд рублей

По данным мэрии, сейчас на этой территории расположено старое торгово-офисное здание и стихийная парковка.

Всего здесь возведут более 17 тыс. кв. м. жилья, уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. «Туда переедут жители близлежащих домов, включенных в программу реновации», – пояснил он.

Напомним, программа КРТ стартовала в 2020 году, она призвана вернуть в хозяйственный оборот территории, которые заброшены или используются неэффективно. В ходе редевелопмента на них возведут на них жилье, а также коммерческие и социальные объекты. Общий объем вложений в реализацию программы власти столицы оценивают в 7 трлн рублей. Ожидается, что по ее итогу будет создано более полумиллиона новых рабочих мест. Уже заключено 10 соглашений с девелоперами, а 15 участков преобразуют операторы, назначенные мэрией.