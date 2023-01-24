28 января – день памяти Василия Ланового

Более 60 лет Василий Лановой беззаветно служил и был предан горячо любимому им Театру Вахтангова, в котором сыграл более 50 ролей: Фабиано («Мария Стюарт)», Цезарь («Антоний и Клеопатра»), Зильбербрант («Господа Глембаи»), Огнев («Фронт»), Маяковский («Конармия»), Протасов («Дети солнца»), Виктор («Иркутская история»), Маркиз Падетруа («Золушка»), Дон Гуан («Маленькие трагедии»), Сагадеев («Тринадцатый председатель»), Троцкий («Брестский мир»), Бернард Шоу («Милый лжец»), Генри II («Лев зимой»), Фредерик («Фредерик, или Бульвар преступлений»), Абель Знорко («Посвящение Еве»), Отец («Последние луны»), Поэт («Пристань») и др.

Как часто вспоминал он свои детские годы, проведённые в селе Стрымба Одесской области во время Великой Отечественной войны, и эта память для него была священна.

Он был участником встреч и концертов в самых горячих точках – Гудермесе, Грозном, Южном Цхинвале, Донбассе… Как посланник русской культуры, один из лучших ее представителей, он побывал во множестве стран и континентов.

В.С Лановой был председателем межрегионального общественного фонда «Армия и культура», членом Общественного совета при Министерстве обороны РФ, почётным членом Общественного совета при Следственном комитете РФ, сопредседателем Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России», долгие годы занимал пост руководителя Международного кинофестиваля для детей «Артек».

Сколько ребят под влиянием созданного Лановым легендарного образа Ивана Вараввы в фильме «Офицеры» выбрали почётную и уважаемую профессию защитника Отечества! Для скольких поколений офицеров девизом стали слова: «Есть такая профессия – Родину защищать»! А песня «От героев былых времен» звучит и будет звучать в сердцах ещё многих поколений!

Василий Семёнович многие годы был другом, наставником и частым гостем воспитанников Первого Московского кадетского корпуса. Ребята и преподаватели высоко ценят то внимание, которое Василий Семёнович уделял патриотическому, да и просто человеческому воспитанию молодёжи.

28 января воспитанники Первого Московского кадетского корпуса почтут память Василия Семёновича Ланового, возложив цветы к скульптурной композиции Корифеям Театра Вахтангова – народным артистам СССР Василию Лановому, Владимиру Этушу и Юрию Яковлеву.

В торжественной церемонии примут участие: вдова В.С. Ланового – народная артистка России Ирина Купченко, директор Театра Вахтангова – заслуженный деятель искусств России Кирилл Крок и другие вахтанговцы.

Церемония пройдет 28 января в 13:00 у Симоновской сцены Театра Вахтангова