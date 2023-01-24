Аккредитация врачей: повышение квалификации мед персонала

Аккредитация врачей: непрерывное развитие

Всем, кто работает в медицине, знакома система аккредитаций. Медработники со средним и высшим образованием раз в пять лет должны проходить эту процедуру не только для того, чтобы подтвердить свои знания, но и для того, чтобы получить в принципе допуск к медицинской деятельности. И повысить свой профессиональный уровень.

Почему это важно? Потому что медицина – область знаний, которая постоянно развивается, принимаются новые методики и в диагностике, и в ведении, и в лечении заболеваний, проводятся новые исследования, появляются препараты. Практикующий медработник должен ориентироваться в актуальной повестке.

Законодательство

Норма, разумеется, закреплена в законе – действует № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 года. А с 2021 года действует и практика аккредитаций. На момент ее введения было определено, что сертификаты, полученные до 21-го года, действительны 5 лет. Дальше необходимо зарегистрироваться в системе НМО (непрерывного медицинского образования) и набирать баллы для дальнейшей врачебной карьеры.

Какие аккредитации существуют в России

На сегодняшний день в системе здравоохранения есть три вида аккредитаций. Это первичная (сразу после выпуска из учебного заведения), специализированная (после ординатуры или освоения узкой специальности) и периодическая. Последняя как раз именно та процедура, которая требуется раз в пять лет.

Что нужно, чтобы пройти аккредитацию

Если очень коротко – нужно постоянно учиться, в этом и состоит смысл непрерывного медицинского образования. Как гласит приказ министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 октября 2022 года № 709 Н «Об Утверждении аккредитации специалистов», за пять лет медик должен набрать не менее 144 академических часов обучения.

Данные о прохождении программ повышения квалификации и профессиональной переподготовке врачей, суммарный срок освоения которых не менее 144 часов, либо данные об освоении этих программ и об образовании должны подтверждаться на интернет-портале НМО. Повышению квалификации отводится не менее 72 часов.

В учебные часы включаются любые курсы, конференции и т.д., главное, чтобы организация, которая подобные образовательные возможности для медиков обеспечивает, имела лицензию министерства образования РФ.

Все курсы, программы, конференции и иные обучающие мероприятия обязательно фиксируются и контролируются в личном кабинете Федерального регистра медицинских работников.

Подведем итог: в современной системе здравоохранения Российской Федерации постоянное совершенствование профессиональных навыков медика – обязательное условие его права на деятельность вообще. Это необходимость, поскольку только специалист, регулярно обновляющий свои знания в области новых методик, способен предоставить пациенту качественное, результативное и современное лечение.

Автор статьи - Алексей Белый эксперт МУЦ ДПО "Образовательный стандарт"