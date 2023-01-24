Акции дня: бумаги золотодобытчиков растут вслед за металлом

Акции золотодобывающих компаний вышли в лидеры торгов по итогам сессии на Мосбирже во вторник, 24 января. За день подорожали бумаги «Полюса» на +2,49% до 8427 рублей, «Полиметалла» на +1,43% до 424,7 рублей за штуку, «Селигдара» на +1,17% до 47,48 рублей за штуку.

Котировки росли на фоне повышения цен на драгметалл. Так, в ходе торгов на нью-йоркской бирже Comex во вторник стоимость золота достигала 1943,7 доллара за тройскую унцию, то есть впервые с 22 апреля 2022 года превысила отметку в 1940 долларов. Затем стоимость снизилась.

Как считает аналитик «Велес Капитала» Елена Кожухова, акции золотодобывающих компаний могут продолжить рост и в среду.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал -0,58% до 2172,75 пунктов. Индекс РТС опустился на -0,83% до 990,41 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:47 мск составила 86,87 долларов за баррель (-1,50%). Российская валюта слабела– 69,44 руб. за доллар.