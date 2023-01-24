«АвтоВАЗ» объявил о старте продаж модернизированных пикапов с повышенной грузоподъемностью

Концерн «АвтоВАЗ» запустил продажи новых коммерческих пикапов на базе NIVA Legend, выпускаемых «дочкой» автохолдинга — АО «ПСА ВИС-АВТО».

Как сообщает пресс-служба «АвтоВАЗа», максимальная грузоподъемность обновленных машин увеличена на 185 кг, наибольшей грузоподъемностью в 800 кг наделена модификация с двухместной кабиной и бортовой платформой без надстройки.

Отмечается, что нарастить этот параметр удалось благодаря опыту эксплуатации специальных модификаций пикапов для пожарных и спасателей. «Эти автомобили постоянно работают с нагрузкой в 80-100%, поэтому у пикапов на базе LADA NIVA Legend был усилен кузов и доработана конструкция соединения кабины с полурамой. Многолетняя работа спасательных пикапов в различных городах России и на различных промышленных предприятиях подтвердила надежность и прочность кузова — это позволило увеличить грузоподъемность и коммерческих версий», — подчеркивается в пресс-релизе.

В настоящий момент в линейке пикапов на базе LADA NIVA Legend имеются как двуместные, так и пятиместные пикапы, автомобили со стеклопластиковым кунгом, изотермические фургоны, рефрижераторы, автомобили техпомощи, а также версии для грунтовых дорог — в общей сложности свыше 30 различных комплектаций с объемом грузового отделения от одного до 3,5 куб. м и грузоподъемностью от 640 до 800 кг.

Рекомендованная розничная цена на базовую модель начинается от 1,15 млн руб.