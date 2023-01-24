Денис Мантуров: в России производится 82% перечня жизненно необходимых препаратов

Производство лекарственных средств в Российской Федерации по итогам 2022 года выросло более чем на 15% по сравнению с 2021-м. Этому во многом способствовало расширение производственных мощностей и линеек лекарств в период пандемии. Так охарактеризовал состояние дел заместитель председателя правительства, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в ходе видеосовещания с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.

Статья по теме: Лекарства, без которых нам не жить «В целом на сегодня российскими предприятиями производится 82% всех наименований из перечня жизненно необходимых, важнейших лекарственных препаратов», — подчеркнул министр. Ранее в ходе мероприятия глава государства обратил внимание на дефицит некоторых лекарственных средств и повышение цен на них, опираясь на результаты выборочной проверки в аптечных сетях. Он поручил Минпромторгу и Минздраву РФ продумать порядок формирования «определенного резерва» лекарств на «гриппозный» период, как это делается, например, при закачке газа перед зимой или формировании запасов продуктов на торговых объектах.

