Дизель: рынки ждет тяжелый февраль

Так же, как месяц назад, 5 декабря, ждали вступления в силу европейского эмбарго на российскую нефть, перевозимую морем, так сейчас ждут 5 февраля, дня введения запрета Евросоюза на импорт нефтепродуктов из России.

Обстановка на европейском рынке нефтепродуктов непростая. В субботу, 21 января, начались забастовки на трех французских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), принадлежащих TotalEnergies. Еще три прекратили отгрузку бензина и дизельного топлива на рынок, а один работает сейчас на минимальных оборотах.

Статья по теме: Европейцы лихорадочно закупают российское дизельное топливо

На другом берегу Атлантики НПЗ сейчас готовятся к плановой профилактике. По данным Reuters, в этом году на ремонт и профилактику закроется вдвое больше НПЗ, чем во время пандемии. Это значит, что будет произведено и отправлено в Европу меньше бензина и дизеля. В Европе, между тем, готовятся к эмбарго на российские нефтепродукты. Кстати, Евросоюз сейчас пока еще является их крупнейшим покупателем и, в первую очередь, крупнейшим покупателем дизельного топлива.

Последние перед эмбарго недели европейские трейдеры энергично покупают российский дизель. По данным Reuters, в хранилищах его сейчас максимальное за год количество.

Покупая дизельное топливо, трейдеры и, естественно, не только они думают, что произойдет 6 февраля? Очевидно, что США не смогут помочь европейцам с дизелем так же, как со сжиженным газом в прошлом году, потому что ситуация на американском рынке дизеля близка к катастрофической. Она настолько тяжелая, что сейчас с каждым днем все больше грузов дизеля, направляющихся в Европу, перенаправляются в Америку. Декабрьский холод вынудил временно закрыть треть НПЗ на побережье Мексиканского залива. Сюда же следует прибавить недавнее закрытие трубопровода в нью-йоркскую гавань.

Запасы средних дистиллятов в США сейчас ниже, чем обычно для середины января. Между тем, спрос на нефтепродукты остается высоким. Впрочем, Управление энергетической информации (EIA) спрогнозировало снижение в этом году цен на бензин и дизель из-за снижения спроса.

Очевидно, что ситуация с дизельным топливом и в США, и в Европе внушает серьезные опасения, пишет Oil Price. Западу придется искать дизель на Востоке, который готов к оказанию помощи. Китайские НПЗ, например, ждут только сигнала и рассчитывают хорошо заработать на дефиците дизеля в Европе и США. Готовы к поставкам дизельного топлива на запад и индийские нефтеперерабатывающие заводы и предприятия. Wood Mackenzie недавно сделал прогноз о росте производства дизеля в Азии. Его драйверами будут Индия, Япония и Южная Корея.

Горят желанием заработать на дефиците дизеля на Западе и на Ближнем Востоке. НПЗ в ОАЭ и Саудовской Аравии увеличили производство в нужный момент. Все они имеют возможность покупать дешевую российскую нефть и после переработки продавать нефтепродукты в Европу втридорога.

Логика такой торговли очень простая.

«Стоит добавить несколько капель дизеля, произведенного из нефти другой страны, и дизель формально перестает быть российским»,- объясняет механику процессов аналитик Kpler Виктор Катона.

Февральское эмбарго на российские нефтепродукты еще больше изменит маршруты нефти. Так же, как все больше российской нефти сейчас идет в Азию, а ближневосточной – в Европу, так и больше нефтепродуктов из России будут отправляться после 5 февраля в Африку и Латинскую Америку. На Европу будет нацелен и экспорт нефтепродуктов из большинства азиатских стран. Кстати, перенаправление российских нефтепродуктов в Африку и Латинскую Америку, где еще совсем недавно безраздельно властвовали американские НПЗ, освободит часть американских нефтепродуктов для Европы.

Все эти перемены, вне всяких сомнений, повлияют на цены, поскольку изменится длина маршрутов доставки нефтепродуктов и ее продолжительность. С учетом же уже упоминавшегося сезона профилактики на НПЗ в Америке можно смело говорить, что цены на дизель в ближайшем будущем резко пойдут вверх. С учетом же того, что дизельное топливо используется для транспортировки практических всех продуктов и товаров, то изменение цен на него автоматически приведет к росту цен на товары. Эмбарго ЕС на нефтепродукты из России увеличит инфляцию. Скорее всего, эффект этот будет носить временный характер и цены со временем опустятся, но сейчас, при текущей обстановке, он еще на один маленький шаг приблизит глобальную рецессию.