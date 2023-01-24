По доллару будет нанесен мощный удар

Южная Америка, вдохновленная примером еврозоны, похоже, решила создать собственную зону единой валюты. О решении перейти на расчеты в единой валюте заявили президенты Бразилии и Аргентины, крупнейших государств континента, Лула да Силва и Альберто Фернандес соответственно. Бразилия хочет назвать единую валюту «сюр» (юг). Не исключено, что со временем к Бразилии и Аргентине присоединятся и другие латиноамериканские государства.
Намерение создать зону единой валюты на континенте имеется, потому что она избавит от расходов на конвертацию и неопределенностей, связанных с обменными курсами. Однако с созданием зоны единой валюты могут возникнуть проблемы, потому что это невыгодно для американского доллара и едва ли будет благосклонно принято в Вашингтоне. Америка считает Южную Америку не просто зоной своих интересов, чем, кстати, американцы считают всю планету, а своим задним двором, где она делает, что хочет. На долю доллара, по данным ФРС, в 1999-2019 гг. пришлось 96% всех торговых транзакций на континенте.
Опасения американцев понятны, потому что дедолларизация сейчас в моде. Достаточно сказать, что не далее, как на прошлой неделе, Россия и Иран заявили о переговорах по использованию обеспеченного золотом стейблкойна в двусторонней торговле.
«Мы намерены преодолеть барьеры, существующие для наших обменов, упростить и модернизировать правила и способствовать использованию местных валют,- говорится в совместном заявлении президентов Бразилии и Аргентины, опубликованном в воскресенье в газете Perfil.- Мы также решили расширить консультации о создании единой южноамериканской валюты, которую можно будет использовать для торговли и финансовых операций. Это позволит снизить операционные затраты и ослабить нашу внешнюю уязвимость».
На первом этапе сюр будет находиться в обращении параллельно с бразильским реалом и аргентинским песо и будет использоваться в торговле между Бразилией и Аргентиной.
Конечно, многие западные аналитики сейчас скептическки оценивают перспективы этого валютного проекта. Но в единую европейскую валюту тоже многие не верили, а после ее запуска звучали многочисленные пророчества о скором развале еврозоны. Так что многое будет зависеть от решимости южноамериканских государств, а чисто экономические факторы, о которых твердят мейнстримные эксперты могут отойти на втрой план.
При этом, следует напомнить, что евро – не единственная единая валюта для нескольких стран (в еврозону входит 20 европейских государств). Можно также назвать западноафриканский франк (CFA), который находится в обращении в 8 странах в Западной Африке, и восточнокарибский доллар, единую валюту 8 островных государств в Карибском море.
Плюсов у единой валюты немало, но есть и минусы. Они, например, распределяют экономические потрясения на все страны, входящие в зону единой валюты.