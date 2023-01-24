По доллару будет нанесен мощный удар

Южная Америка, вдохновленная примером еврозоны, похоже, решила создать собственную зону единой валюты. О решении перейти на расчеты в единой валюте заявили президенты Бразилии и Аргентины, крупнейших государств континента, Лула да Силва и Альберто Фернандес соответственно. Бразилия хочет назвать единую валюту «сюр» (юг). Не исключено, что со временем к Бразилии и Аргентине присоединятся и другие латиноамериканские государства.

Намерение создать зону единой валюты на континенте имеется, потому что она избавит от расходов на конвертацию и неопределенностей, связанных с обменными курсами. Однако с созданием зоны единой валюты могут возникнуть проблемы, потому что это невыгодно для американского доллара и едва ли будет благосклонно принято в Вашингтоне. Америка считает Южную Америку не просто зоной своих интересов, чем, кстати, американцы считают всю планету, а своим задним двором, где она делает, что хочет. На долю доллара, по данным ФРС, в 1999-2019 гг. пришлось 96% всех торговых транзакций на континенте.