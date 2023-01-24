Эксперты рассказали, какие проблемы поможет решить механизм по самоограничениям на кредиты

В России разработали законопроект, согласно которому граждане получат возможность запрещать себе брать кредиты и займы.

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Центробанка, инициатива уже прошла межведомственное согласование, получила концептуальную поддержку рынка и вскоре будет внесена в Госдуму.

Агентство отмечает, что регулятор предложил внедрить механизм еще в прошлом году. Предполагается, что схема будет действовать в отношении всех профессиональных кредиторов, а не только банка, где у человека имеется счет.

По словам вице-президента Ассоциации банков России Алексея Войлукова, кредитные организации готовы к нововведению. «Граждане смогут, зайдя на "Госуслуги", выставить себе запрет или ограничение на получение кредитов или займов. Выставленный самозапрет на "Госуслугах" автоматически будет попадать в бюро кредитных историй», — пояснил эксперт. Таким образом, банки смогут видеть выставленные ограничения на кредитование.

Руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков», координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева отметила, что мера позволит сократить количество мошеннических хищений и снизить размер ущерба от них как для населения, так и для всей экономики и финансового рынка.

Она уточнила, что мера в том числе сократит риск спонтанных необдуманных заимствований и оформления кредитов и займов под воздействием импульсов или уговоров, в том числе злоумышленников. «Добровольное самоограничение дает возможность взять паузу и обдумать свои действия, пока предварительный самозапрет будет отменяться», — рассказала специалист. Кроме того, добавила она, установленное самоограничение будет отображаться в профиле заемщика. Если кредитор проигнорирует эту информацию и выдаст заемные средства, в случае мошенничества ему придется брать на себя все расходы по возмещению ущерба, даже если заемщик продиктует коды и перечислит злоумышленникам эти деньги.

«Надеемся, что законопроект будет рассмотрен в кратчайшие сроки, и уже в текущем году добровольный самозапрет станет доступен повсеместно», — подчеркнула Евгения Лазарева.