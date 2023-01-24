Ford планирует массовые увольнения на своих европейских заводах

В предстоящую субботу начнутся переговоры между представителями администрации американского автогиганта Ford и уполномоченными от профсоюзов. Очевидно, в зависимости от результатов этих переговоров, как сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя немецкого профсоюза IG Metall, руководство Ford примет в середине февраля решение о том, сколько будет уволено работников на заводах компании в Европе.

Как сообщили представители профсоюза 12 тысячам работников завода Ford в Кёльне, по худшему сценарию потеря работы ждет до 2,5 тыс. работников на конвейере и до 700 «белых воротничков», т.е. представителей администрации завода. Существует и второй сценарий развития событий, о котором, очевидно, будет идти речь на переговорах, но о нем никаких подробностей нет.