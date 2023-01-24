Ford планирует массовые увольнения на своих европейских заводах

В предстоящую субботу начнутся переговоры между представителями администрации американского автогиганта Ford и уполномоченными от профсоюзов. Очевидно, в зависимости от результатов этих переговоров, как сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя немецкого профсоюза IG Metall, руководство Ford примет в середине февраля решение о том, сколько будет уволено работников на заводах компании в Европе.
Как сообщили представители профсоюза 12 тысячам работников завода Ford в Кёльне, по худшему сценарию потеря работы ждет до 2,5 тыс. работников на конвейере и до 700 «белых воротничков», т.е. представителей администрации завода. Существует и второй сценарий развития событий, о котором, очевидно, будет идти речь на переговорах, но о нем никаких подробностей нет.
Решение о массовых увольнениях Ford объяснил в официальном заявлении 20 января. Из него следует, что акцент на производство электромобилей требует серьезных структурных изменений. Что предполагается под «структурными изменениями», в заявлении не говорится, но можно предположить, что речь идет в том числе и об увольнениях. Американский автопроизводитель планирует переход на выпуск электромобилей в Европе к 2030 году. Известно, что для выпуска электромобилей требуется меньше рабочей силы, чем для сборки «бензиновых» машин.
Последние крупные увольнения на европейских заводах Ford произошли в 2019 и 20 годах, когда компания стремилась к достижению операционной маржи на уровне 6%. Достигнуть ее из-за коронавирусной пандемии так и не удалось. В первые 9 месяцев прошлого года операционная прибыль до налогообложения была всего лишь 2,2%.
Совет рабочих на заводе в Кёльне потребовал от руководства предприятия не проводить увольнений до 31 декабря 2032 года. Этим летом на заводе заканчивается выпуск Ford Fiesta. Выпуск Ford Focus на заводе в Саарлуисе продлится до 2025 года.
Совет рабочих также потребовал от администрации поделиться с ними планами компании о том, как она собирается сохранить и расширить плацдарм на европейском авторынке.