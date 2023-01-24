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«Газпром» и Узбекистан подписали дорожную карту о сотрудничестве

24 января 2023, 16:47
t.me/gazprom

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов в ходе рабочей встречи подписали дорожную карту о развитии сотрудничества России и Узбекистана в газовой отрасли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию компании.

«Стороны рассмотрели актуальные и перспективные вопросы взаимодействия. На встрече Алексей Миллер и Журабек Мирзамахмудов подписали дорожную карту по сотрудничеству в газовой отрасли», — цитирует агентство сообщение холдинга.

Ранее, 18 января, аналогичный документ «Газпром» подписал с Казахстаном.