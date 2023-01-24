«Газпром» и Узбекистан подписали дорожную карту о сотрудничестве

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов в ходе рабочей встречи подписали дорожную карту о развитии сотрудничества России и Узбекистана в газовой отрасли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию компании.

Статья по теме: Россия, Казахстан и Узбекистан начали прорабатывать возможность создания газового союза «Стороны рассмотрели актуальные и перспективные вопросы взаимодействия. На встрече Алексей Миллер и Журабек Мирзамахмудов подписали дорожную карту по сотрудничеству в газовой отрасли», — цитирует агентство сообщение холдинга. Ранее, 18 января, аналогичный документ «Газпром» подписал с Казахстаном.