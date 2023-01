Газпромбанк остановит долларовые переводы

Газпромбанк (ГПБ) намерен прекратить трансграничные переводы в долларах США и просит клиентов не пытаться совершить такие операции с 27 января включительно. Об этом банк предупреждает пользователей в своем Telegram-канале.

Ситуация связана с односторонним решением американских финансовых институтов JPMorgan Chase Bank и Bank of New York Mellon, с которыми ГПБ имеет корреспондентские отношения. «В связи с односторонним решением двух американских банков JPMorgan Chase Bank и Bank of New York Mellon обслуживание корреспондентских счетов в долларах будет прекращено», — говорится в сообщении банка.

В то же время Газпромбанк заверяет клиентов, что происходящее никак не повлияет на его работу по другим направлением, обслуживание счетов и депозитов, а также трансграничные переводы в других валютах. Обязательства банка перед клиентами продолжат выполняться в полном объеме.