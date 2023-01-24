Герасимов назвал одной из главных угроз использование Украины для гибридной войны против России

Причиной корректировки плана развития Вооруженных сил РФ является стремление Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО, а также использование Западом Украины для ведения гибридной войны против России.

Об этом в интервью aif.ru заявил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов, командующий объединенной группировкой Вооруженных сил в зоне спецоперации.

«План утверждается президентом Российской Федерации и может корректироваться при изменении существующих и возникновении новых угроз военной безопасности Российской Федерации. На сегодня такими угрозами стали устремления Североатлантического альянса расшириться за счет Финляндии и Швеции, а также использование Украины в качестве инструмента для ведения гибридной войны против нашей страны», — отметил он.

Герасимов рассказал, что в целях нейтрализации перечисленных угроз руководством страны поставлена задача скорректировать план строительства и развития Вооруженных сил. «Его параметры одобрены Верховным главнокомандующим на расширенном заседании коллегии министерства обороны», — подчеркнул начальник Генштаба, уточнив, что речь идет о создании Московского и Ленинградского военных округов, формировании трех мотострелковых дивизий в составе общевойсковых объединений в Херсонской и Запорожской областях, а также армейского корпуса в Карелии. «Основная цель этой работы — обеспечение гарантированной защиты суверенитета и территориальной целостности нашей страны и создание условий для ее поступательного социально-экономического развития», — пояснил командующий.

Он констатировал, что система мобилизационной подготовки в России оказалась не полностью адаптирована под современные экономические отношения, поэтому ситуацию пришлось исправлять на ходу.

Валерий Герасимов подчеркнул, что частичная мобилизация была проведена для стабилизации обстановки, защиты новых территорий РФ и проведения наступательных действий. На военную службу были призваны 300 тысяч граждан, пребывавших в запасе — подобных мероприятий не проводилось со времен Великой Отечественной войны, отметил начальник Генштаба. Он заверил, что в настоящее время принимаются все меры по достижению целей спецоперации, поставленных президентом, а также по обеспечению военной безопасности страны, исходя из существующих военных угроз.

О том, что начальник российского Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов возглавил объединенную группировку войск в зоне специальной военной операции на Украине, в Минобороны сообщили 11 января.