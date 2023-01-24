Германия решила, что пора понемногу выходить из украинской игры

Дискуссии по поводу поставки Украине немецких танков «Леопард-2» развернулись задолго до пятничной конференции Консультативной группы НАТО и ее союзников, состоявшейся 20 января на американской авиабазе «Рамштайн» в юго-западной части Германии. А на днях СМИ стали доступны некоторые материалы этой встречи, опубликованные Майклом Вайсом и Джеймсом Раштоном в статье для Yahoo News.

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Большинство участников, свидетельствуют Вайс и Раштон, не получили того результата, за которым ехали в Германию. Конкретно — не было достигнуто такое соглашение, которое позволило бы странам, эксплуатирующим основные боевые танки (ОБТ) Leopard 2 немецкого производства, отправлять эти машины украинцам. (Отметим: танки, выпущенные в западной Европе, долгое время были и остаются одним из ключевых запросов Киева.)

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Лихорадочный темп подготовки докладов перед встречей, пишут журналисты, напоминал аукцион: страны НАТО отчаянно пытались превзойти друг друга в экстравагантности и пафосе пакетов помощи. Но все, что в публичном поле может сойти за демонстрацию дружеского единства, на деле было лишь ширмой — за кулисами велись жаркие споры, сделки заключались в последнюю минуту, а обещания не выполнялись.

«Если бы все другие страны внесли такой же вклад, как Дания, украинцы были бы сейчас в гораздо лучшем положении», — хвастался министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен, комментируя поистине поразительное заявление своей страны о том, что она жертвует Украине весь (!) свой запас из 19-ти 155-миллиметровых самоходных гаубиц CAESAR.

На самом деле, как сообщил Yahoo News один европейский дипломат, это замечание было не столь смехотворным, как это может показаться с первого взгляда. Дело в том, что в течение нескольких месяцев небольшие, менее богатые страны, пытались (и пытаются — достаточно посмотреть на Прибалтику) убедить, задобрить или пристыдить своих более крупных и богатых союзников, чтобы они поставляли Украине больше оружия.

Остается только гадать: была ли инициатива малых стран самостоятельной, или их подтолкнул к такого рода заявлениям некто гораздо более сильный и богатый. Но так или иначе, они звучат.

«Мы слышим о том, как трудно некоторым нашим союзникам доставлять боеприпасы или истощать свои запасы определенных оружейных платформ, чтобы помочь Украине, — сказал Yahoo News один европейский дипломат. — Некоторые из нас полностью опустошают свои арсеналы, что делает нас гораздо более уязвимыми.»

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас вчера написала, что ее страна теперь жертвует Киеву более 1% ВВП. По словам Каймо Кууска, посла Эстонии в Киеве, последний пакет помощи его страны в области безопасности включает в себя все (!) буксируемые гаубицы FH70 эстонских вооруженных сил.

Главным нерешенным остается вопрос о том, будут ли другие, более богатые европейские страны отправлять тяжелую бронетехнику в Украину. Ведь без такой техники, в один голос твердят опрошенные Yahoo News военные аналитики, способность Киева вести общевойсковые операции будет весьма затруднена.

Англичане снова в первых рядах

Французы поставят танки, но «не те»: тяжелые разведывательные машины (они же — колесные танки) AMX-10 RC, о чем Париж объявил еще 4 января. На той же неделе последовали обещания от других союзников. Германия предложила боевые машины пехоты Marder, а Соединенные Штаты — 50 (позже их количество увеличилось до 100) собственных M2 Bradley. Таким образом, эти страны добавили в список поставок современные боеспособные бронированные системы, которые давно значатся в списке пожеланий Киева. Немцы и голландцы также пообещали помочь США в укреплении ПВО Украины, пожертвовав собственные ракетные батареи Patriot.

Позже в январе шведы, которые сейчас толкутся на пороге вступления в НАТО вместе с Финляндией, заявили о еще одной значительной военной партии из 50 современных и весьма мощных боевых машин пехоты CV90, а также неуказанного количества самоходных гаубиц Archer.

Однако самое значительное — во всяком случае, с точки зрения публичного веса — обязательство поступило от Великобритании. 15 января премьер-министр страны Риши Сунак объявил, что его страна отправит 14 основных боевых танков Challenger 2 на Украину. И назвал это «переломным моментом» в западной военной поддержке. Сунак не стал вдаваться в подробности вроде тех, что небольшое количество танков Challenger 2 на вооружении Великобритании (британские вооруженные силы эксплуатируют их всего 227) означают: их отправка на Украину есть скорее жест, цель которого — выйти из «танкового тупика» и побудить другие страны отправить на Украину больше своих танков.

Но первое место в списке желаемой Киевом техники занимает Leopard 2 (ФРГ). Для этого есть несколько причин. Это наиболее широко используемый западный основной боевой танк, находящийся в арсенале многих европейских стран.

Преимущество «Леопарда 2» — в гораздо меньшей логистической нагрузке, чем у аналогичных машин. В первую очередь, чем у американского танка M1 Abrams. Заместитель министра обороны США по вопросам политики Колин Кал отметил, в частности, что M1 танк не соответствует потребностям Украины из-за исключительно высокого расхода топлива. А Leopard 2, в отличие от прожорливого газотурбинного американца, оснащен обычным дизельным двигателем, и, стало быть, относительно экономичен — и с точки зрения расхода, и по причине намного более простого техобслуживания.

Мыльная опера «За кулисами Рамштайна»

И все же, обладая таким «востребованным товаром», немцы долгое время воздерживаются не только от поставок танков со своих складов, но и от того, чтобы разрешить странам, которые приобретали ранее танки Leopard 2, поставлять эти машины Украине. В последнме вопросе Германия пользуется правом ограничения на реэкспорт вооружения без согласия страны-поставщика.

Позиция канцлера Германии Олафа Шольца в течение нескольких месяцев заключалась в том, что Германия не будет действовать «в одностороннем порядке», поставляя Киеву тяжелую бронетехнику.

Теперь по этому аргументу, казалось, был нанесен удар ожидаемой поставкой британских «челленджеров». Но нет: Берлин уже уточнил свою позицию, заявив, что речь шла только об американских «абрамсах». То есть, только их поставка стали бы прецедентом, способным побудить его к поставкам «леопардов» и одобрению таковых.

Несколько недель назад один европейский дипломат сообщил Yahoo News, что канцлера Германии среди союзников стали называть Doktor Nein («Доктор Нет»). Что ж, значит, тому есть причины.

Возможно, рациональные немцы со своей известной педантичностью просчитали что-то такое, чего не могут или не хотят понять в других странах коллективного Запада, как он сам себя называет.

Выступая на предвыборном мероприятии 16 января, Олаф Шольц утверждал, что поставки танков из Германии должны координироваться с американцами. 18 января пресс-секретарь Шольца Штеффен Хебестрайт заявил, что ситуация не изменилась из-за шага британского правительства.

А новому министру обороны Германии Борису Писториусу выпало частично дезавуировать позицию своего патрона, сказав буквально следующее: «Связь между немецкими и американскими танками — это не то, о чем я знаю».

Но что-то человек, только что назначенный на ответственный пост, должен же знать. Видимо, то, что дело и не в американских танках тоже. А в базовой позиции немецких политиков, которым больше не хочется все глубже ввязываться в украинский конфликт.

Хотя и не всех политиков. Отвечающая за иностранные дела Анналена Бербок заявила после Рамштайна, что танки Германия все-таки поставит. Но потом ей пришлось объяснить, что с канцлером Шольцем ее заявление согласовано не было.

Заявление в духе «все-таки» звучат и из Польши. 18 января премьер-министр Польши Матеуша Моравецкого, который пригрозил отправить Украине танки немецкого производства без согласия Берлина — если, мол, Шольц продолжит менять правила по ходу игры.

«Разрешение — это второстепенный вопрос, — сказал Моравецкий. — Мы либо получим его быстро, либо сделаем то, что считаем нужным.»

Но фактически, если угроза будет исполнена, это будет означать нарушение соглашения между Польшей и Германией, что может поставить под угрозу все будущие оружейные сделки между двумя странами.

У дирижера каждая рука машет по-своему

Интересно написала после встречи в Рамштайне о появлении серьезных разногласий между союзниками по поводу поставок вооружений New York Times. Так, по ее сведениям, на прошлой неделе министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли посетил Вашингтон и сказал, что западные страны должны быстрее наращивать поставки Украине. Чиновники из Польши, Финляндии и стран Прибалтики согласились с такой оценкой.

Однако, по данным New York Times, американские чиновники заявили, что нельзя наводнять Украину вооружением, которым войска не смогут управлять. Также они, по словам издания, утверждают, что военные ресурсы ограничены и необходимо держать что-то в резерве, если конфликт будет затяжным.

В США подобную позицию из высокопоставленных фигур наиболее ярко выражает председатель Объединенного комитета начальника штабов Марк Милли. По завершении встречи в Рамштайне он заявил, что в 2023 году будет крайне трудно заставить российские войска отступить военным путем. Соответственно, по его словам, лучшее, на что можно рассчитывать Западу — это подтолкнуть Россию к дипломатическим переговорам, так как этим и заканчивается большинство конфликтов.

Но одновременно министр обороны США Ллойд Остин пытается убедить Германию отправить Украине «леопарды», или, по крайней мере, разрешить это сделать Польше и другим странам, на вооружении которых есть эти танки. Почему же, несмотря на просьбы США и давление Польши, новый министр обороны ФРГ Борис Писториус после Рамштайна заявил, что никакого соглашения достигнуто не было, хотя и отметил, что решение будет принято как можно скорее?

Партнеры выясняют, кому потом отвечать

Сейчас Германия пытается сделать контрпредложение: чтобы США и страны, эксплуатирующие ОБТ M1 Abrams поставили именно эти танки. Американцы парируют тем, что на их танке установлен газотурбинный двигатель AGT-1500. Преимущество такого типа двигателей (подобные устанавливаются на российском Т-80) в большей мощности и меньшем весе — при схожих с дизельным двигателем размерах. Однако, для таких двигателей требуется больше топлива и другая ремонтная база, что будет затруднительно реализовать в условиях украинской логистики.

В New York Times отметили, кстати, что чиновники уклоняются от вопросов о том, почему танки, которые сложно эксплуатировать на европейском театре военных действий, находится там в американском арсенале. И кто принимал решение об их размещении в порядке, приоритетном по отношению к европейским машинам.

В любом случае, Leopard 2 с распространенным для танков дизельным двигателем выглядит для «ястребов» единственным возможным вариантом в качестве именно танковой поставки Украине. Правительство Шольца держит оборону, отвечая на это тем, что собственные силы ФРГ сильно сократились со времен окончания холодной войны. Немецкие чиновники также заявляли, что подготовка, развертывание и содержание немецких танков (даже если они будут поставлены из других стран) станет проблемой для Украины, которая привыкла к военному оснащению времен СССР. Именно поэтому украинцы до сей поры получали от стран НАТО советские танки или их восточно-европейские модификации.

Так или иначе, очевидно, что что позиции европейских и американских чиновников относительно усиления поставок вооружений на Украину крайне неоднородны, и главные противоречия здесь возникают между властями США и Германии. Немецкие и американские политики, которые не отличаются «ястребиной» точкой зрения, с большой осторожностью относятся к масштабизации поставок — будь то «абрамсы» или «леопарды», а также американские ракеты ATACMS. Словом, все то, что может спровоцировать эскалацию конфликта.