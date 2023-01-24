Глава Минсельхоза рассказал о планах по квотированию импорта семян

Минсельхоз РФ готовит предложения по ограничению импорта семян, инициатива ведомства будет направлена в подкомиссию по таможенно-тарифному регулированию.

Об этом сообщил на XIV Съезде Национального союза производителей молока министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

«Мы ведем работу и выйдем сейчас в таможенно-тарифную комиссию, чтобы утвердить квоты на ввоз иностранных семян. Нужно совместно с нашим бизнесом, совместно с научно-исследовательскими институтами, с наукой заниматься производством собственных форм, и это мы будет делать», — сказал глава Минсельхоза.

Он отметил, что на данный момент ситуация крайне непростая — российский рынок по-прежнему открыт для иностранной селекции, при этом в страну ввозят по факту «готовые формы», в то время как родительские, или оригинальные, никто не поставляет.

По словам Патрушева, АПК России при таких условиях является крайне уязвимым, в связи с чем министерство намерено «предпринимать определенные действия, которые сподвигнут и иностранцев, и наших производителей все-таки завозить родительские формы».

Один из приоритетов Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства — подпрограмма «Развитие селекции и семеноводства сахарной свеклы в Российской Федерации». Эта программа — инструмент выполнения Доктрины продовольственной безопасности: в соответствии с ней в ближайшие годы уровень самообеспеченности семенами основных сельскохозяйственных культур отечественной селекции должен составлять не менее 75%.

В начале июня прошлого года на совещании с молодыми предпринимателями президент РФ Владимир Путин обратил особое внимание на необходимость развития отрасли семеноводства и селекции.