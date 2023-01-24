Глава Роснедр рассказал о кластерном подходе при повышении рентабельности месторождений

Роснедра применяют кластерный подход при работе над повышением рентабельности небольших месторождений, объединяя их в группы с общей инфраструктурой.

Об этом сообщил глава ведомства Евгений Петров в ходе рабочей встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Видеозапись мероприятия опубликовала пресс-служба кабмина.

«Сегодня мы видим большое количество отдельных небольших месторождений, разработка которых является нерентабельной в силу необходимости очень больших инвестиций в инфраструктуру. Кластерный подход позволил нам объединить эти месторождения в группы, сделав их рентабельными именно за счет создания единой инфраструктуры», — заявил Петров.

Глава Роснедр уточнил, что такой подход применим и к нерентабельным видам полезных ископаемых. В качестве примера он привел горно-металлургический кластер — Малмыжское медное месторождение, вокруг которого активно развивается недропользование как по аукционам, так и по заявительному принципу. Также глава Роснедр упомянул проект разработки крупнейшего в мире уранового месторождения на Алданском ГОКе. «Очень сложное месторождение. За счет разработки вышележащих золоторудных месторождений сегодня полностью создают инфраструктуру для разработки уже уранового месторождения. То есть здесь не потребуется никаких денег со стороны государства. Фактически все, что сегодня добывает "Атомредметзолото" по золоту, вкладывается в развитие инфраструктуры, создание инфраструктуры под добычу урана», — рассказал глава Роснедр.

Месторождения, которые находятся на балансе государства, должны обеспечивать потребности страны, заявил в ходе встречи Михаил Мишустин. «Надо внимательно следить, чтобы находящиеся на балансе государства месторождения закрывали ключевые потребности страны в будущем, позволяли и сельскому хозяйству, и промышленности обеспечивать людей всем необходимым», — подчеркнул глава кабмина. Он пояснил, что это важно для поддержания технологического, экономического, сырьевого и энергетического суверенитета страны.

Мишустин отметил, что российская минерально-сырьевая база позволяет промышленникам и аграриям производить самую разнообразную продукцию, начиная от продовольствия, которое попадает на полки магазинов, и заканчивая ледоколами и космическими кораблями.