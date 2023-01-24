Какие ошибки недопустимы при оформлении займа

Когда срочно нужна некая сумм денежных средств, у клиента практически нет свободного времени на анализ условий, на которых ему предлагается оформить займ. Между тем, соотносить собственные возможности с тем, что предлагают микрофинансовые организации, очень важно. В противном случае может оказаться, что ежемесячный платеж некомфортен, да и в целом условия возврата займа не устраивают клиента.

Какие ошибки не допустимы при оформлении займа

Прежде, чем получить взаймы: наличными или на пластиковую карту, некую сумму денежных средств, необходимо досконально проанализировать условия, на которых н предоставляется.

При оформлении займа какие-либо ошибки попросту недопустимы. Важно взвесить все факторы, внимательно прочитать договор. Только так удается в полной мере понимать последствия, которые могут возникнуть в случаях, когда взятые на себя обязательства становятся непосильными для клиента.

Самые часто распространенные ошибки при оформлении займа связаны с тем, что клиент не до конца понимает условия, на которых осуществляется финансирование и внесение платежей в счет погашения обязательств. Зачастую клиенты ориентируются исключительно на значение процентной ставки, не понимая, в каком размере им придется вносить платежи.

Далее будут рассмотрены наиболее часто встречающиеся ошибки при заключении договора займа.

Не читать договор

В договоре на получение заемных денежных средств указаны следующие ключевые параметры:

сумма займа;

размер процентной ставки;

срок, на который предоставляются денежные средства;

способы погашения займа;

условия и возможности досрочного погашения;

потребность в подтверждении целевого использования;

порядок начисления и размер штрафных санкций за несвоевременный возврат платежей в счет погашения займа;

ответственность сторон за неисполнение иных условий договора.

Если клиенту не понятны какие-либо условия договора, важно заранее проконсультироваться с юристом или каким-либо разбирающимся в ситуации лицом, которое досконально прояснит содержание документа. Как известно, незнание не освобождает от ответственности. В любом случае лицо, поставившее подпись в договоре, несет ответственность по каждому его пункту, в соответствии с действующим законодательством.

Оформить займ для кого-то

Ситуации, когда займ оформляется на третье лицо, не редкость. Часто по такому принципу работают мошеннические схемы. Действуют обманщики примитивными методами. Находят человека, который за небольшое вознаграждение соглашается заполнить заявку на оформление кредита, предоставить собственные паспортные данные и иную информацию конфиденциального характера. Отправляют заявку от данного подставного лица. Получают положительное решение, подтверждают намерение взять заемные средства, а, получив деньги, исчезают.

В результате оказывается, что обязательства по погашению займа в любом случае ложатся на того человека, который подписал договор. Если платежи в счет погашения по каким-либо причинам не поступают, работы по взысканию задолженности ведутся с тем гражданином, который подписал договор.

Оформлять займ для кого-то крайне рискованно. Насколько бы вы ни были уверены в надежности и порядочности лица, которое просит получить деньги для него, не стоит оставаться на 100% уверенным в том, что человек, который не имеет никакого отношения к погашению займа, будет вносить платежи вовремя.

Взять в кредит слишком много или выбрать некомфортный платеж

Прежде, чем оформить в займы некую сумму денежных средств, стоит соотнести собственные возможности с размером ежемесячного платежа, который предстоит вносить заемщику каждый месяц в счет возврата займа.

На сайте микрофинансовой организации размещен калькулятор. Используя его, удается рассчитать сумму ежемесячного платежа. Меняя в калькуляторе размер займа, удается выбрать такой размер займа, при котором ежемесячный платеж будет довольно комфортным. Действуя описанным способом, никогда не получится взять в кредит слишком много.

Ориентироваться исключительно на процентную ставку

Ошибкой многих клиентов становится тот факт, что они ориентируются только на процентную ставку в оформлении займа на те или иные цели. Дело в том, что простому обывателю бывает непросто понять и оценить истинный размер ежемесячного платежа в счет погашения кредита.

Чтобы упростить задачу, стоит воспользоваться кредитным калькулятором, который размещен в соответствующем разделе на сайте микрофинансовой организации. Внеся базовые параметры займа, удается сориентироваться, какой размер ежемесячного платежа будет при той или иной сумме.

Как правило, в договоре указана годовая процентная ставка. Вычислить значение ежемесячного платежа по ней в уме практически нереально, поскольку расчет процентов осуществляется по довольно-таки сложной формуле. Использование калькулятора позволяет избежать ошибок в расчетах и точно сориентироваться.

Помимо процентной ставки, важно иметь понимание, в какой день необходимо внести денежные средства, чтобы соблюсти параметры кредитного договора. В частности, к каждому кредитному договору прилагается график платежей, на который необходимо ориентироваться в погашении кредита. Нельзя забывать о том, что, помимо процентной ставки есть платежи в счет оплаты страховки, которые также увеличивают размер ежемесячного платежа в счет погашения займа.

Не выполнять условия договора

В каждом кредитном договоре обозначены ключевые условия, на которых предоставляются заемные средства. Они довольно прозрачны и понятны в том числе обывателям, которые в повседневной жизни не сталкиваются с финансовыми формулировками.

Условия договора имеют огромное значение при погашении взятых на себя обязательств. Например, невыполнение условия об оформлении или пролонгации договора страхования приводит к увеличению процентной ставки. Внесение платежа позже указанной в графике даты также считается несоблюдением условий договора. Игнорирование ключевых условий приводит к начислению штрафов, пеней, иным плачевным последствиям.

Неаккуратно вносить платежи

Большое значение имеет факт своевременного внесения платежей. В момент оформления кредита заемщик получает на руки распечатанный на бумажном носителе или представленный в электронном вид график платежей. Непосредственно порядок внесения платежей обозначен в заключаемом сторонами договоре.

Крейне важно вносить текущие платежи в соответствии с условиями, которые зафиксированы письменно в договоре. Любое отклонение от условий воспринимается как серьезное нарушение со стороны заемщика. Очень важно корректно, без ошибок заносить реквизиты, соблюдать сроки внесения платежей. Иногда для зачисления денег требуется некий промежуток времени. Поэтому не стоит тянуть с внесением платежей до последнего момента, лучше заранее положить деньги на счет.

Не проверять, закрыт ли займ

После того, как внесен очередной платеж в счет погашения займа, необходимо обязательно проверить, дошли ли деньги до получателя. Сделать это можно несколькими способами. В частности, можно позвонить на указанный на сайте микрофинансовой организации телефон горячей линии. Оператор, уточнив информацию, имеет возможность подсказать, прошел ли очередной платеж.

Кроме того, отследить, поступили ли деньги в счет погашения кредита, удается в личном кабинете заемщика.

Брать займ, чтобы погасить другой займ

Некоторые клиенты микрофинансовых организаций оформляют займы для того, чтобы погасить имеющиеся в других МФО или банках финансовые обязательства. Поступать подобным образом крайне не рекомендуется.

Тот факт, что у заемщика не хватает денежных средств на закрытие действующий обязательств, не означает, что у него их будет достаточно для внесения платежей по вновь оформленным займам. Перекредитование в данном случае можно рассматривать только как способ отсрочки финансового краха.

Игнорировать просрочки

Когда у заемщика в силу каких-либо причин возникают просрочки по имеющимся обязательствам, их ни в коем случае нельзя игнорировать.

Дело в том, что при образовании просроченной задолженности, на нее начисляются пени. Штрафные санкции приводят к увеличению задолженности. Являются поводом для обращения в суд с целью взыскания долга.

Игнорировать просрочки недопустимо. Если они образовались, важно погасить задолженность как можно быстрее.