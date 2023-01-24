Каршеринг тоже рулит на Восток

На российском рынке каршеринга заметным трендом ушедшего года стал рост объемов закупок китайских автомобилей. В частности, сервис «Яндекс.Драйв» пополнил свой автопарк машинами марки Chery. Распространенным предложением как для краткосрочной, так и для долгосрочной аренды здесь стала модель компактного кроссовера Chery Tiggo 4.

Компактные кроссоверы – самый «горячий» сегмент российского автомобильного рынка, где идет ожесточенная конкурентная схватка. Китайский автопроизводитель Chery заявил здесь о своих амбициях еще в сентябре 2017, представив в салонах модель Tiggo 4. За последние 5 лет автомобиль пережил несколько обновлений, и сейчас эту машину можно найти не только в салонах, но в автопарках каршеринговых компаний. В частности, в подписке «Яндекс.Драйв» раньше доминировали европейские, японские, корейские марки. Теперь компанию им составляют и китайские бренды в виде Chery Tiggo 4, Chery Tiggo 7 Pro, Geely Atlas Pro, Geely Coolray, а также Haval Jolion.

Цена проката китайского автомобиля в среднем более доступна: стоимость аренды Chery Tiggo 4 составляет 13,5 тыс. руб. в неделю (для сравнения Mercedes E200 стоит 19,9 тыс. в неделю). Tiggo 4 можно арендовать на срок от двух месяцев. Более продвинутая модель этого же производителя – Chery Tiggo 7 Pro обойдется пользователю за 17,3 тыс. при минимальной аренде от четырех месяцев.

При доступной цене китайского кроссовера автомобиль отличается достаточно высокими потребительскими характеристиками. В «Яндекс.Драйве» Chery Tiggo 4 предлагается в комплектации Travel, которая отличается кожаной отделкой сидений, тут есть панорамная крыша, электрические регулировки водительского сидения, панорамная крыша, подогрев руля и не только передних, но и задних сидений. Кроме того, в комплектации присутствует двухзонный климат-контроль, а также круиз-контроль и большой набор электронных систем безопасности в виде, например, регулятора тормозных сил в повороте (CBC) и системы снижения вероятности опрокидывания (RMF).

В ходе тест-драйва, нам удалось выяснить, что по своим динамическим характеристикам Chery Tiggo 4 производит приятное впечатление, что должно понравиться пользователям услуг аренды. Автомобиль хоть и оснащен на первый взгляд скромным атмосферным 1,5 литровым мотором мощностью 113 л.с., но такого силового агрегата ему вполне хватает, чтобы при необходимости активно ускоряться в плотном городском потоке, или же набирать ход на свободном шоссе. Автоматическая коробка чутко реагирует на педаль газа, разве что несколько «задумчиво» себя ведет в самом начале движения. Управляемость Tiggo 4 тоже на высоте, достойной составить конкуренцию даже прославленной «рулежке» кроссоверов немецких марок.

Впрочем, арендный Chery Tiggo 4 постоянно находится под неусыпным контролем электронной системы «Яндекс.Драйва». И если водитель вдруг хочет дать волю желанию утопить педаль газа в пол где-нибудь на загородной трассе вдали от камер контроля, то о превышении скорости начнет тут же напоминать робот «Яндекса»: на телефон клиента тут же начнут поступать звонки с вежливым предупреждением, что превышать скорость не стоит. К тому же за это может понизится рейтинг пользователя, от которого зависит получение бонусов.

По данным Департамента транспорта Москвы, даже в нынешних сложных условиях развития российского автомобильного рынка (по итогам 2022 года он упал почти на 60%), автопарк каршеринговых компаний продолжает развиваться: в столице по итогам ушедшего года он увеличился на 1 тыс. единиц и достиг отметки в 30 тыс. авто. Всего в городе пользуются каршерингом более 1 млн человек, по подсчетам Дептранса, 48% из них имеют свои машины, и таким образом, благодаря сервисам аренды, ежедневно на улицы города не выезжают более 90 тыс. личных транспортных средств. Что же касается самых распространенных моделей машин каршеринга, то по итогам прошлого года ими в городе стали Volkswagen Polo и Kia Rio. Третье место получил кроссовер Nissan Qashqai. Четвертое же место в ушедшем году заняли модели семейства Chery Tiggo, на пятом – тоже китайские Haval Jolion. В 2023 году китайские автомобили будут укреплять свои позиции в том числе в сфере каршеринга, прогнозируют участники рынка. Всего по итогам 2022 г. общий объем продаж машин компании Сhery Group в РФ увеличился более, чем на 30%, а рыночная доля в РФ этого китайского автопроизводителя достигла почти 8% (год назад она составляла 2,5%).