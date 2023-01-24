Крупнейший российский ретейлер назвал причину снижения спроса на продукты

Продовольственная инфляция в четвертом квартале 2022 года составила 11,2% (против 15,6% в третьем квартале). Рост цен на продовольствие замедлился в том числе из-за ослабления спроса на продовольственные товары, которое, в свою очередь было связано с миграционным оттоком населения в начале осени. Об этом говорится в отчетности X5 Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Чижик»).

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«Рынок продовольствия снизился на 2,7% в реальном выражении с апреля по ноябрь 2022 г. Миграционный отток населения в начале осени локально снизил спрос на продовольствие. Однако уже в октябре спрос начал восстанавливаться», — сообщил крупнейший российский ретейлер.

При этом в четвертом квартале общие продажи группы выросли на 16,3% — до 703,9 млрд рублей. Сопоставимые продажи (без учета открытий новых магазинов) в последнем квартале прошлого года увеличились на 7,9% при повышении сопоставимого покупательского трафика на 4,3% и среднего чека на 3,5%. Средний чек в «Пятерочке» в октябре-декабре 2022 года составил 454 рубля, в «Перекрестке» — 713 рублей, в «Карусели» — 1150, в «Чижике» — 610.

