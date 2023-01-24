Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров оценил идею создания единой валюты БРИКС, отметив, что пришло время искать пути ограждения интересов от доминирования механизмов, созданных Западом в рамках модели глобализации, которой он грубейшим образом злоупотребляет.

Как пояснил глава российского внешнеполитического ведомства, речь идёт о роле доллара. При этом Лавров подчеркнул, что нельзя полагаться на финансовые механизмы Запада, который готов в любой момент обмануть ради сиюминутной цели, передаёт РИА Новости.

По словам главы МИД РФ, именно поэтому в БРИКС уже появились идеи о создании единой валюты.

«Уже активно растёт доля национальных валют в расчётах между странами БРИКС. Уже в странах БРИКС провозглашаются инициативы о необходимости поработать над созданием и своей валюты. Причина очень простая – нельзя полагаться на механизмы, которые находятся в руках тех, кто может обмануть в любой момент, отказаться от своих обязательств», – сказал Лавров в ходе пресс-конференции с главой внешнеполитического ведомства Эсватини, где он находится в рамках турне по странам Африки.