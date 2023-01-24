Минэкономразвития предлагает освободить от НДС туроператоров внутреннего туризма, Минфин поддержал

Министерство финансов считает справедливой идею временно освободить от НДС туроператоров, специализирующихся на внутреннем и въездном туризме. Об этом во время видеосовещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства заявил глава ведомства Антон Силуанов.

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Ранее по ходу совещания с такой инициативой выступил министр экономического развития Максим Решетников. «Предлагаем меру запустить "задним числом" с 1 января этого года и продлить до июля 2027 года», — цитирует заявление министра ТАСС. Глава МЭР уточнил, что инициатива должна распространяться только на туристические продукты, относящиеся ко внутренним поездкам и въездному туризму.

«Мы проработали вопрос в правительстве <…> Это абсолютно справедливое предложение, которое позволит еще раз простимулировать туристический бизнес. Поддерживаем», — одобрил инициативу Силуанов.